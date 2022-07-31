Samanyolu Haber /Gündem / "1 litre sütle 1 kilo yem alamıyoruz" /31 Temmuz 2022 11:34

"1 litre sütle 1 kilo yem alamıyoruz"

Yaşanan ekonomik kriz ortamında şikayetlerini ifade eden havan yetiştiricileri mevcut fiyatlarla 1 litre süte karşı 1 kilo yem alamadıklarını belirterek sorunlarının çözülmesi talebinde bulundu.

SHABER3.COM

Evrensel'de yer alan habere göre CHP Milletvekili  Ömer Fethi Gürer ziyaret ettiği büyükbaş hayvan yetiştiricisi Murat Dündar, sektörde yaşanan sıkıntıları anlattı. Dündar, geçen yıl 75 ila 100 lira arasında değişen 50 kiloluk yemin torbasının bu yıl 345 liraya aldığını  belirterek, “Hayvancılık ile para kazanmak artık  mümkün görünmüyor. Bu iş sürdürülebilir olmaktan çıktı” diye konuştu. Dündar, Bir litre süte karşın bir litre yem alamadıklarını belirtip, “Bir yıl daha dişimi sıkacağım, böyle giderse seneye tüm inekleri kesime gönderip bu işi bırakacağım” diye konuştu.

"HAYVANLARA YEMİ KISMAK ZORUNDA KALDIK"

Geçen yıl 75 ila 100 liraya aldıkların 50 kiloluk yemin torbasının bu yıl 345 liraya aldığını belirten  Murat Dündar, yem fiyatlarındaki artış nedeniyle hayvanlara yem vermeyi kıstığını ifade etti. Her bir hayvan için yaklaşık ortalama  20 kilo yem vermesi gerektiğini vurgulayan Dündar, sabah akşam ortalama  8 kilo yem verebildiğini, bunun da süt verimini düşürdüğünü kaydetti.

"YEM FİYATLARINA YETİŞEMİYORUZ"

Samanın  tonunun 1300 liraya, yoncanın ise 3 bin 500 liraya çıktığını söyleyen büyükbaş hayvan yetiştiricisi Murat Dündar, “Yeme güç yetmiyor. Verdiğimiz yemin yüzde 50’sini kendimiz ürettiğimiz halde çok zorlanıyoruz. Geçen yıl pancarın tonunu 420 liraya alan özel şeker fabrikaları, aynı pancarın küspesinin tonunu çiftçiye 1000 liraya sattılar. Bu sistemde hayvancılık yapmak gerçekten zor iş” dedi.

"1 LİTRE SÜTLE 1 KİLO YEM BİLE ALAMIYORUZ"

Sütten kar sağlayabilmek için bir litre süte karşın 1 buçuk kilo yem alınabilmesinin baz alındığını hatırlatan üretici, “Mevcut koşullarda bir litre süte karşı 1 kilo yem bile alamıyoruz” diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "1 litre sütle 1 kilo yem alamıyoruz" Sonraki Haber >>

Kime emanet?

Kime emanet?

Silah şirketi kuran Celal Ülgen'den skandal fişleme itirafı: "Hesaptan fişliyorum"

Silah şirketi kuran Celal Ülgen'den skandal fişleme itirafı:

Levent Göktaş Ulusalcıları neden endişelendirdi?

Levent Göktaş Ulusalcıları neden endişelendirdi?

AKP milletvekilini durduran polisler 1 yıldır açıkta

AKP milletvekilini durduran polisler 1 yıldır açıkta

Rus yanlısı rahip, Ukraynalı rahibe haçla saldırdı

Rus yanlısı rahip, Ukraynalı rahibe haçla saldırdı

Gurbetçi kadını şaşırtan pahalılık

Gurbetçi kadını şaşırtan pahalılık

Dükkana dalan satırlı soyguncuyu toz beziyle kovaladı

Dükkana dalan satırlı soyguncuyu toz beziyle kovaladı

Savcı Sayan uzun namlulu silahlarla sokağa çıktı

Savcı Sayan uzun namlulu silahlarla sokağa çıktı

Torino'daki transfer kavgası İtalya'da gündem oldu

Torino'daki transfer kavgası İtalya'da gündem oldu

Davutoğlu’ndan Erdoğan’a videolu cevap

Davutoğlu’ndan Erdoğan’a videolu cevap
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:59:30