"1 litre sütle 1 kilo yem alamıyoruz"

"HAYVANLARA YEMİ KISMAK ZORUNDA KALDIK"





"YEM FİYATLARINA YETİŞEMİYORUZ"





"1 LİTRE SÜTLE 1 KİLO YEM BİLE ALAMIYORUZ"





CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer ziyaret ettiği büyükbaş hayvan yetiştiricisi Murat Dündar, sektörde yaşanan sıkıntıları anlattı. Dündar, geçen yıl 75 ila 100 lira arasında değişen 50 kiloluk yemin torbasının bu yıl 345 liraya aldığını belirterek, “Hayvancılık ile para kazanmak artık mümkün görünmüyor. Bu iş sürdürülebilir olmaktan çıktı” diye konuştu. Dündar, Bir litre süte karşın bir litre yem alamadıklarını belirtip, “Bir yıl daha dişimi sıkacağım, böyle giderse seneye tüm inekleri kesime gönderip bu işi bırakacağım” diye konuştu.Geçen yıl 75 ila 100 liraya aldıkların 50 kiloluk yemin torbasının bu yıl 345 liraya aldığını belirten Murat Dündar, yem fiyatlarındaki artış nedeniyle hayvanlara yem vermeyi kıstığını ifade etti. Her bir hayvan için yaklaşık ortalama 20 kilo yem vermesi gerektiğini vurgulayan Dündar, sabah akşam ortalama 8 kilo yem verebildiğini, bunun da süt verimini düşürdüğünü kaydetti.Samanın tonunun 1300 liraya, yoncanın ise 3 bin 500 liraya çıktığını söyleyen büyükbaş hayvan yetiştiricisi Murat Dündar, “Yeme güç yetmiyor. Verdiğimiz yemin yüzde 50’sini kendimiz ürettiğimiz halde çok zorlanıyoruz. Geçen yıl pancarın tonunu 420 liraya alan özel şeker fabrikaları, aynı pancarın küspesinin tonunu çiftçiye 1000 liraya sattılar. Bu sistemde hayvancılık yapmak gerçekten zor iş” dedi.Sütten kar sağlayabilmek için bir litre süte karşın 1 buçuk kilo yem alınabilmesinin baz alındığını hatırlatan üretici, “Mevcut koşullarda bir litre süte karşı 1 kilo yem bile alamıyoruz” diye konuştu.