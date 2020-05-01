Samanyolu Haber /Gündem / 1 Mayıs bu yıl meydanlarda değil balkonlarda kutlandı /01 Mayıs 2020 22:42

1 Mayıs bu yıl meydanlarda değil balkonlarda kutlandı

Her yıl meydanlarda karşılanan ve çoğu zaman da olaylı geçen 1 Mayıs bu sene Koronavirüs tedbirleri nedeniyle balkonlarda kutlandı.

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1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü, bu yıl, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından dolayı evlerin balkon ve pencerelerinden kutlandı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) çağrısıyla bugün saat 21.00’de, ülke genelinde balkonlara ve pencerelere çıkan milyonlarca vatandaş, 1 Mayıs marşı açarak, alkışlarla, sloganlar kutladı.

Bazı vatandaşlar da taleplerini yazdıkları ve evde hazırladıkları pankartları da sallandırdı. Ankara Mamak’ta halkı havai fişek gösterisiyle 1 Mayıs’ı kutlarken İstanbul Kadıköy’de ise belediyenin temizlik işçileri kornalarla kutlamalara eşlik etti.
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