Samanyolu Haber /Gündem / 1 Mayıs davası sonuçlandı /06 Aralık 2024 13:07

1 Mayıs davası sonuçlandı

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane'den Taksim'e yürümek isteyen 17 kişinin, 'terör örgütü propagandası yapmak', '2911 Sayılı Kanun'a muhalefet' ve 'Suçu ve suçluyu övmek' suçlarından yargılandığı davada karar açıklandı.

SHABER3.COM

İstanbul Saraçhane'deki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Taksim'e çıkmak isterken gözaltına alınan eylemcilerden 17'si hakkında, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet", "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Suçu ve suçluyu övmek" suçlarından toplamda 2 yıl 6 aydan 10 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın üçüncü duruşmasına bugün, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün devam edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre sanıkların katılmadığı karar duruşmasında sanık avukatları hazır bulundu.

TÜM SUÇLAMALARDAN BERAAT ETTİLER
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, her ne kadar 17 sanık hakkında iştirak halinde, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet", "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Suçu ve suçluyu övmek" suçlarından cezalandırılmaları istemiyle dava açılmış ise de, atılı suçların yasal unsurlarının oluşmadığına kanaat getirerek, tüm sanıkların bu suçlamalardan beraatlarına karar verdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 1 Mayıs davası sonuçlandı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:19:22