'1 Mayıs' gerilimi: Taksim'e çıkmak isteyen en az 50 kişi gözaltına alındı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.







Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmasına izin verilmeyen Taksim Meydanı ve çevresinde her sene olduğu gibi bu sene de sıkı güvenlik önlemleri alındı.







Cumhuriyet'in haberine göre önlemler kapsamında Taksim Meydanı, Talimhane, Tarlabaşı, Divan Kavşağı, Gezi Parkı etrafı, Atatürk Kültür Merkezi önü ve Sıraselviler ile İstiklal Caddesi'ne kadar tüm bölge, bariyerlerle çevrilerek girişlere kapatıldı.





06.00 - İstanbul Valiliği tarafından 1 Mayıs tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusunda, saat 06.00'dan itibaren Taksim Meydanı'na çıkan yollar kapatıldı.





08.45-Hak-İş İstanbul İl Başkanlığı korteji, Gümüşsuyu Caddesi'nden "Hak-iş yürüyor mücadele büyüyor", "Yaşasın 1 Mayıs İşçilerin Bayramı", "İşte Hak-İş, İşte 1 Mayıs" sloganları atarak Kazancı Yokuşu'na geldi. Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs 1977'de yaşanan olaylar sırasında hayatını kaybedenlerin anısına Kazancı Yokuşu'na karanfil bırakan gruptakiler, daha sonra Taksim Cumhuriyet Anıtı'na geçerek buraya çelenk sundu.





Burada konuşan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, birlik, mücadele ve dayanışma gününde Taksim'de olduklarını anlatarak, "Bu mekan bundan tam 45 yıl önce bir kaosun, bir katliamın, bir ihanetin olduğu yerdir. Birlik, mücadele ve dayanışma için bu alanı dolduran emekçiler ne yazık ki kirli bir organizasyonun ve komplonun kurbanı edilmişlerdir." dedi.





TAKSİM'E ÇIKMAK İSTEYENLERE GÖZALTI







09.12- Çağdaş Hukukçular Derneği’nin (ÇHD) aktardığına göre Öğrenci Kolektifleri ve Üniversiteli Feminist Kolektif üyesi beş öğrenci ve Kafe – Bar Çalışanları Dayanışması’ndan üç işçi Taksim Meydanı’na yürürken gözaltına alındı. Toplumsal Özgürlük Partisi ve Halkevleri üyesi iki gruptan 12 kişiy ise Taksim’e çıkarken Elmadağ’da gözaltına alındı. ÇHD İstanbul Şube, Beşiktaş Akaretler'de Gençlik Komitesi üyesi 30'a yakın öğrencinin darbedilerek gözaltına alındığını duyurdu.





BEŞİKTAŞ'TAN TAKSİM'E YÜRÜYEN HKP'LİLER GÖZALTINA ALINDI

09.50- Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Beşiktaş’ta toplanarak Taksim’e yürüyeceklerini duyurmuştu. Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda bir araya gelen HKP yöneticileri ve üyeleri yasaklanan Taksim’e yürümek istedi.





POLİS İZİN VERMEDİ



HKP’lilerin yürüyüşüne polis izin vermedi. Polis, HKP yöneticileri ve üyelerine müdahale etti. HKP’liler tek tek gözaltına alınırken arbede yaşandı. Gözaltına alınan HKP yöneticileri ve üyeleri daha sonra çevik kuvvet minibüsüne bindirilerek, polis merkezine götürüldü.