Samanyolu Haber /Gündem / 1 Mayıs gösterilerine sert müdahale: 212 gözaltı /01 Mayıs 2021 16:25

1 Mayıs gösterilerine sert müdahale: 212 gözaltı

İstanbul'da 1 Mayıs için Taksim’e çıkmak isteyen gruplara müdahale eden polis, çok sayıda kişiyi darp ederek gözaltına aldı. İstanbul Valiliği, 212 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

SHABER3.COM

1 Mayıs'ta Taksim Meydanı’na ve İstiklal Caddesi’ne çıkan bütün yollar kapatıldı. Taksim’e çıkmak isteyenlere polis izin vermezken Tarlabaşı’nda “1 Mayıs alanı Taksim’dir” pankartı açarak yürüyüş yapan İşçi Temsilcileri Konseyi ve Emeğin Gücü üyeleri polis tarafından gözaltına alındı. İstanbul Valiliği, 212 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Beyoğlu Tarlabaşı'ndan sloganlar eşliğinde toplanan Kaldıraç üyeleri, Galatasaray Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Polis müdahalesiyle karşılaşan üyeler gözaltına alındı.

Osmanbey’de ise “Kampüsten sokağa biz kazanacağız” pankartı ile Taksim’e doğru yola çıkan üniversite öğrencilerine de müdahale eden polis yürüyüş yapan 15 kişiyi gözaltına aldı. 

Sabahtan itibaren Şişli'de 40 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kazancı Yokuşu'ndan Taksim'e "Kavgadır 1 Mayıs" pankartıyla yürüyen Devrimci Anarşist Federasyon üyelerine de polis müdahale etti. Çok sayıda kişi darbedilerek gözaltına alındı. 

Mecidiyeköy’de bir araya gelen Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP) üyeleri de Taksim’e doğru yürüyüşe geçti. Bura da 20 kişi gözaltına alındı. 

212 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Valiliği, tarafından yapılan açıklamada "İl ve ilçe Hıfzıssıhha Meclislerince alınan sokağa çıkma kısıtlaması ve tam kapanma tedbirlerini ihlal ederek izin verilen Sendikalar dışında ve Taksim Meydanı'na çıkmak için toplanan şahıslar hakkında Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca idari işlem yapılmıştır. Kaymakamlıklarımızca 2911 Sayılı Kanun uyarınca alınan kararlara aykırı olarak toplantı ve gösteri yapmak amacıyla toplanan, güvenlik güçlerimizce yapılan tüm uyarılara rağmen dağılmayan ve mukavemetle karşılık veren toplam 212 şahıs gözaltına alınmış ve haklarında adli işlem başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 1 Mayıs gösterilerine sert müdahale: 212 gözaltı Sonraki Haber >>

Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı

Taksim'e yürümek isteyen gruplar gözaltına alındı

Biden'ın maske ile imtihanı

Biden'ın maske ile imtihanı

Trabzonlu esnaftan AKP'ye mesaj

Trabzonlu esnaftan AKP'ye mesaj

Asansöre at bindirmeye çalışan 2 kişiye gözaltı

Asansöre at bindirmeye çalışan 2 kişiye gözaltı

İş makinesi yamaçtan aşağı yuvarlandı!

İş makinesi yamaçtan aşağı yuvarlandı!

Hatalı sollama felaket getirdi

Hatalı sollama felaket getirdi

Ocak'ta Nisan demişti, Şimdi de Eylül-Ekim diyor

Ocak'ta Nisan demişti, Şimdi de Eylül-Ekim diyor

Ankara’da 1 Mayıs açıklamasına sert müdahale

Ankara’da 1 Mayıs açıklamasına sert müdahale

Türkiye'nin güldüğü 'en acı gerçek'ti... O komedyen hayatını kaybetti

Türkiye'nin güldüğü 'en acı gerçek'ti... O komedyen hayatını kaybetti

5 bin kişiyle sosyal mesafesiz, maskeli konser deneyinden şaşırtan sonuç

5 bin kişiyle sosyal mesafesiz, maskeli konser deneyinden şaşırtan sonuç
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:28:35