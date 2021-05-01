1 Mayıs gösterilerine sert müdahale: 212 gözaltı

1 Mayıs'ta Taksim Meydanı’na ve İstiklal Caddesi’ne çıkan bütün yollar kapatıldı. Taksim’e çıkmak isteyenlere polis izin vermezken Tarlabaşı’nda “1 Mayıs alanı Taksim’dir” pankartı açarak yürüyüş yapan İşçi Temsilcileri Konseyi ve Emeğin Gücü üyeleri polis tarafından gözaltına alındı. İstanbul Valiliği, 212 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.







Beyoğlu Tarlabaşı'ndan sloganlar eşliğinde toplanan Kaldıraç üyeleri, Galatasaray Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Polis müdahalesiyle karşılaşan üyeler gözaltına alındı.





Osmanbey’de ise “Kampüsten sokağa biz kazanacağız” pankartı ile Taksim’e doğru yola çıkan üniversite öğrencilerine de müdahale eden polis yürüyüş yapan 15 kişiyi gözaltına aldı.





Sabahtan itibaren Şişli'de 40 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.





Kazancı Yokuşu'ndan Taksim'e "Kavgadır 1 Mayıs" pankartıyla yürüyen Devrimci Anarşist Federasyon üyelerine de polis müdahale etti. Çok sayıda kişi darbedilerek gözaltına alındı.





Mecidiyeköy’de bir araya gelen Sosyalist Dayanışma Platformu (SODAP) üyeleri de Taksim’e doğru yürüyüşe geçti. Bura da 20 kişi gözaltına alındı.





212 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI





İstanbul Valiliği, tarafından yapılan açıklamada "İl ve ilçe Hıfzıssıhha Meclislerince alınan sokağa çıkma kısıtlaması ve tam kapanma tedbirlerini ihlal ederek izin verilen Sendikalar dışında ve Taksim Meydanı'na çıkmak için toplanan şahıslar hakkında Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca idari işlem yapılmıştır. Kaymakamlıklarımızca 2911 Sayılı Kanun uyarınca alınan kararlara aykırı olarak toplantı ve gösteri yapmak amacıyla toplanan, güvenlik güçlerimizce yapılan tüm uyarılara rağmen dağılmayan ve mukavemetle karşılık veren toplam 212 şahıs gözaltına alınmış ve haklarında adli işlem başlatılmıştır" ifadeleri yer aldı.