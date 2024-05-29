1 Mayıs gözaltılarına jet iddianame: 17'şer yıla kadar hapisleri istendi

İstanbul’daki 1 Mayıs kutlamalarına katılan ve Saraçhane'den Taksim'e çıkmak isteyen 30 kişi hakkında ayrı ayrı 17'şer yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Saraçhane'den Taksim'e yürümek isteyen ve gözaltına alınan 30 kişi hakkında iddianame düzenlendi.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 19 kişi müşteki, 30 kişi ise şüpheli olarak yer aldı.





"MARJİNAL GRUPLAR"

İddianamede 1 Mayıs gününde çeşitli konfederasyon, sendika, STK ve 'marjinal grup ve oluşumlar' tarafından Saraçhane'de kortej oluşturularak Taksim Meydanı'na doğru "kanunsuz yürüyüş" gerçekleştirileceğine yönelik çağrı yapıldığı anlatıldı. İddianamede, olay günü saat 08.30 itibarıyla DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkesoğlu ile emniyet tedbirlerinden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı arasında görüşme yapıldığı, bu görüşmede yapılan eylemin kanunsuz olduğu, Taksim Meydanı'nda toplu halde yapılacak etkinliğe izin verilmediği, bu konuda yasaklama kararı bulunduğu ve eyleme son verilmesi uyarısı yapıldığı anlatıldı.





Düzenlenen iddianamede, ilerleyen saatlerde alandaki katılımcı sayısının 20 bine ulaştığı, Arzu Çerkesoğlu'nun yanındaki yaklaşık 50 kişiyle birlikte Bozdoğan Kemeri önüne geçtiği, tedbirden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısının tekrar, yapılan eylemin kanunsuz olduğunu, Taksim Meydanı'na yapılacak eyleme izin verilmediğini ve yürüyüşe kesinlikle izin verilmeyeceğinin bildirildiği ve bunun üzerine Arzu Çerkesoğlu ile beraberindekilerin oradan uzaklaştığı belirtildi.





"CAM ŞİŞELER VE TAŞ FIRLATILDI"

İddianamede, müzakerelere rağmen kalabalık içerisinde ellerinde TÖB, HALKDER, SMİ, SOL PARTİ, HALK EVLERİ, SYKP, EHP, ODAK, Demir Leblebi flamaları bulunan gruplardan aralarında maskeli şahısların da olduğu yaklaşık 150 kişinin, taş, su damacanası ve flama sopasıyla ve tekmelerle Polis kalkanlarına, aralardan Polislerin vücutlarına, kafalarına vurmaya başladıkları ve ayrıca itme, çekme ve vurmak suretiyle 35 adet Boy Kalkanı, 77 adet Görev Kalkanı, 1 adet El Telsizi, 22 adet Kask, 23 Adet Gaz Maskesi, 1 adet ZET Tüfeğine de zarar verdiklerinin tespit edildiği kaydedildi. Göstericiler arasından polise yönelik cam şişeler, taş vb. sert cisimler fırlatıldığı ve fiziki saldırılar gerçekleştirildiği kaydedildi.





30 KİŞİ İÇİN 17'ŞER YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Müşteki polis memurları ile şüphelilerin ifadelerinin yer aldığı iddianamede 30 kişi hakkında '2911 Sayılı Kanun'a muhalefet', 'görevi yaptırmamak için direnme', 'kasten yaralama' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından her bir kişi için ayrı ayrı olmak üzere toplamda 3 yıl 9'ar aydan 17'şer yıla kadar hapis cezası talep edildi.



