Samanyolu Haber /Gündem / 1 Mayıs gözaltılarında 17 kişiye tutuklama talebi /02 Mayıs 2025 20:33

1 Mayıs gözaltılarında 17 kişiye tutuklama talebi

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda gözaltına alınanlardan 17 kişi tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi. Savcılık 52 kişinin ise adli kontrolle serbest bırakılmasını istedi.

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da gözaltına alınanlarla ilgili öğle saatlerinde bir resmi bilgilendirme yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden yapılan bilgilendirmeye göre, dün 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet suçlamasıyla toplam 416 kişi gözaltına alındı.

372 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Emniyet, Gayrettepe ve diğer birimlerinde ifadeleri alınan isimlerden 372'si dosya üzerinden serbest bırakıldı. 8 kişi Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

17 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 69 kişinin savcılık işlemleri akşam saatlerinde sonuçlandı. Savcılık yetkililerinden edinilen bilgiye göre de, 4'ü 1 Mayıs Tertip Komitesi'nden olmak üzere 17 kişi tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Savcılık 52 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını istedi.
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