Samanyolu Haber /Gündem / 1 Mayıs gözaltılarında 372 kişi serbest, 36 kişi adliyeye sevk edilecek /02 Mayıs 2025 13:15

1 Mayıs gözaltılarında 372 kişi serbest, 36 kişi adliyeye sevk edilecek

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nda İstanbul'da gözaltına alınan 416 kişiden 372'si serbest bırakıldı. Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi'nin raporuna göre, geceyi gözaltında geçiren 36 kişinin bir kısmının bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününde çoğunluğu Şişli, Beşiktaş'ta olmak üzere gözaltına alınanlardan 372'sinin serbest bırakıldığını açıkladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde İstanbul'da gözaltına alınanlarla ilgili resmi bilgilendirme yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden yapılan bilgilendirmeye göre, dün 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Muhalefet suçlamasıyla toplam 416 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Emniyet, Gayrettepe ve diğer birimlerinde ifadeleri alınan isimlerden 372'si dosya üzerinden serbest bırakıldı. 8 kişi Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi, 36 kişi ise yine Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla adliyeye sevk edilecek.
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