1 Mayıs öncesi İstanbul, Ankara ve İzmir'de gözaltı dalgası

1 Mayıs yaklaşırken operasyonlar ve gözaltılar da devam ediyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de gerçekleştirilen ev baskınlarında çok sayıda kişi gözaltına alındı.





İşçi Sınıfının Birlirk, Mücadele ve Dayanışma Günü öncesi Taksim'e çağrı yaptıkları gerekçesiyle dün 92 kişi gözatlına alınmıştı. Halktv'de yer alan habere göre bugün de 3 kentte düzenlenen operasyonlar kapsamında çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi.





İZMİR

Evrensel'de yer alan habere göre, İzmir'de gerçekleştirilen şafak operasyonlarında birçok eve baskın düzenlendi. Gözaltına alınanlar arasında üniversite öğrencileri ve sendikacıların yanı sıra, Emek Partisi, SOL Parti ve TİP üyeleri de bulunuyor.





Eğitim Sen İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Savaş Candemir, X hesabından yaptığı paylaşım ile kendisi ve eşi Gülsen Candemir'in gözaltına alındığını duyurdu.





İSTANBUL

İstanbul'da ise "1 Mayıs 2025 Taksim Tertip Komitesi Basın Toplantısı" başlığı ile Taksim meydanına çağrı yapan 8 kişi ve çağrıyı sosyal medyada paylaşan 3 farklı hesabın kullanıcıları hakkında gözaltı kararı verildi.





Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir'in aktardığı bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı, 3 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.





Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 1 Mayıs çağrıları dolayısıyla 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, 14 kişi gözaltına alındı.





ANKARA

Başkent Ankara'da ise 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. DHA'nın aktarığı bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında THKP-C/Devrimci Hareket'e yönelik operasyon başlatıldı. Gözaltı kararlarının bu operasyon kapsamında verildiği bildirildi.