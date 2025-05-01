1 Mayıs'ta Taksim'e çıkmak isteyenlere sert müdahale!

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi (ÇHD) gözaltı sayısının 400’ü geçtiğini duyurmuştu. İstanbul Valiliği ise gözaltı sayısının 384 olduğunu açıkladı.





1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Şişli'de ve Beşiktaş'ta toplanan gruplar, Taksim’e yürümek istemeleri sonrasında polis müdahalesi ile karşı karşıya kaldı.Meydana çıkan bütün yollar tamamen kapatılırken Şişli'de Taksim'e yürümek için toplanan bir grup polis tarafından ablukaya alındı. Mecidiyeköy'den Taksim'e yürümek isteyen gençlere polis müdahale etti.CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Mahmut Tanal gençlerin gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Tanal gözaltı aracına bindi.Aralarında Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyelerinin de bulunduğu 9 avukat da gözaltına alındı. Çağdaş Hukukçular Derneği tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:Saat 13.15 itibari ile Kriz Masamıza ulaşan gözaltı sayısı 400’ü geçmiş durumda. Aralarında üyelerimizin de olduğu 9 meslektaşımız gözaltında.