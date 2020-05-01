Samanyolu Haber /Sağlık / 1 milyar doz aşı anlaşma yapıldı /01 Mayıs 2020 19:51

1 milyar doz aşı anlaşma yapıldı

ABD’de corona virüsü için deneysel aşı geliştiren şirketler arasında ilk sıralarda yer alan Moderna, İsviçre merkezli Lonza Group ile anlaşma imzaladı. Buna göre iki şirket, yeni bir teknolojiyle geliştirilecek olan aşıdan 1 milyar doz üretecek.

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Moderna ile Lonza arasındaki anlaşma çerçevesinde, üretime temmuz ayında ABD'de başlanması planlanıyor. Bloomberg’te yer alan habere göre, corona virüsü tedavisindeki belirsizlik nedeniyle aşının bulunması son derece önemli.

Özellikle ülkelerin ekonomilerini yeniden tamamen açmaları için aşı kilit role sahip. Aksi taktirde aynı gripte olduğu gibi mevsimsel dönemlerde yeni salgın dalgası yaşanabilir. Eğer Moderna ile Lonza hedefledikleri senede 1 milyar doz kapasitesine ulaşabilirse, dünya nüfusunun sekizde birinden fazlasına yetecek aşı üretmiş olacaklar.

Moderna'nın deneme aşamasındaki aşısı yeni bir teknolojiye dayanıyor. Hücre içerisine virüs benzeri proteinler sokarak gerçek virüse karşı bağışıklık kazanılmasını sağlıyor. Bu çalışma, insan denemelerine geçiş için önerilen ilk proje konumunda.

‘İŞ BİRLİĞİ, SÜRECİ HIZLANDIRIR'

Bu anlaşma, ilaç şirketlerinin corona virüsüne karşı aşı bulmak için gerçekleştirdikleri iş birliklerinden sadece biri. Daha önce AstraZeneca, Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği deneysel aşıdan 100 milyon doz üretmek için anlaşma sağlamıştı. ABD'li ilaç şirketi Inovio, Alman şirket Richter-Helm ile iş birliğine gitmişti.

Oslo merkezli Salgına Hazırlık İnnovasyon Koalisyonu Başkanı Richard Hatchett, ilaç şirketlerinin aşı konusunda birlikte hareket etmesinin önemli olduğunu söyledi. Hatchett, “Bu sayede normalde bir yıldan uzun sürecek aşıyı bulma ve üretme süreci daha kısalacaktır” diye konuştu.

AŞI PROJELERİNE TRUMP'TAN YAKIN TAKİP

Moderna, bir sonraki aşamaya yılın bu çeyreğinde geçeceklerini duyurdu. Cambridge, Massachusetts merkezli şirketin, aşı konusunda ilerlemesi, hisselerinin sene başından beri ikiye katlanmasını sağladı. Lonza ile yapılan anlaşma, şirketin üretim kapasitesini 10 katına çıkarmış oldu.

Donald Trump Yönetimi, dünya çapında düzinelerce aşı bulma projesini takip ediyor. Trump, 2020'nin sonuna kadar ABD vatandaşlarına aşı vurulmaya başlanmasını istiyor.
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