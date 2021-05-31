1 milyar TL’lik projeye AKP'den sadece bin TL ödenek

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, 1 milyar 154 milyon TL olan demiryolu projesine 2021 yılında sadece bin TL ödenek ayrıldığını açıkladı. Sındır, “Bunun anlamı ben Aliağa Çandarlı Demiryolu projesini yani İZBAN hattını 2021 yılında da yapmayacağım demektir.” diye konuştu.







Aliağa’yı ilgilendiren kamu yatırımlarını Meclis gündemine taşıdığını anlatan Sındır, ancak cevap alamadığını açıkladı. Aliağa – İzmir, Aliağa, Çanakkale yoluyla ilgili yapılan çalışmaların aksadığını ve ciddi anlamda ödenek sorunu olduğunu kaydeden Sındır, “2015 yılında başlayan Aliağa – Çandarlı – Bergama Yeni İzmir Demiryolu Yapımı ve Çandarlı Limanı Demiryolu bağlantısı projesinin toplam bedeli 1 milyar 154 milyon 484 bin TL. Bu projeye bugüne kadar yapılan harcama ise sadece 96 bin TL. Bu 2021 kamu yatırım programındaki resmi rakam. Ve AKP iktidarı Aliağa – Bergama Demiryolu projesine 2021 yılı için sadece bin TL ödenek ayırdı. 1 milyar değil 1 milyon değil 1.000 TL. Bunun anlamı ben Aliağa Çandarlı Demiryolu projesini yani İZBAN hattını 2021 yılında da yapmayacağım demektir.” ifadelerini kullandı.





PROJE NEDEN BAŞLATILMIYOR





Aliağa, Bergama demiryolu projesinin İZBAN Hattı’nın uzatılmasıyla ilgili bir proje olduğunu söyleyen Sındır, “Aliağa, Bergama demiryolu projesi kent içi bir banliyödür. Yani İzmir’in, İzmir ilinin merkez ve bütün çevre ilçelerini birbirine bağlamasını beklediğimiz, vatandaşımıza daha hızlı daha ucuz daha çabuk daha konforlu bir ulaşım hizmeti verebilmenin bir projesi. Proje neden bir türlü başlatılmıyor? Bunun hesabını sormak da bizim asli görevimiz.” dedi.



