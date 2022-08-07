Samanyolu Haber /Gündem / 1 milyon 366 bin tarım arazisi bankalarda rehin /07 Ağustos 2022 18:12

1 milyon 366 bin tarım arazisi bankalarda rehin

Dünyanın önde gelen tahıl üreticilerinden Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz arz sorunu oluşturunca dünyada tarımın önem bir kez daha gün yüzüne çıkarken, Türkiye'de ise 1 milyon 366 bin tarım arazisinin bankalarda rehin olduğu ifade edildi.

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Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş tahıl arzını kısınca dünyada tarımın önem bir kez daha gün yüzüne çıkarken, Türkiye'de ise 1 milyon 366 bin tarım arazisinin bankalarda rehin olduğu ifade edildi.
 Evrensel'de yer alan habere göre CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, son 5 yılda bankalara rehin bırakılan tarım arazisi sayısının 1 milyon 366 bin 172 olduğunu açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Tapu Kadastro Bilgi Sistemine (TAKBİS) göre 2022 Ocak ayı itibariyle ülkemizde bulunan tarım arazisi parselleri arasında son beş yılda bankalara rehin bırakılan parsel ve arazi sayısı kaçtı?” şeklindeki sorusunun Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum tarafından yanıtlanmasını istedi.

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine yanıt veren Bakan Kurum, “Bakanlığımızın bağlı kuruluşu olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün, TAKBİS kayıtlarına göre; 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 yılları itibariyle; üzerine rehin tesis edilen taşınmazlarda, taşınmaz vasfı içerisinde "tarla, bağ, incir, kavak, fidan, meyve, meyve, sebze, tarla, çay, bahçe, narenciye, elma, sera, fındık, bahçe, fıstık, pamuk, tütün, pirinç, çeltik, mısır, zeytin" geçen kelimeler sorgulanması neticesinde, rehin tesis edilen taşınmaz sayısı 1.366.172 olarak belirlenmiştir” açıklamasında bulundu.
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