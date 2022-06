1 milyon abonenin doğalgazı 'borcunu ödeyemediği için' kesik

BİrGün'den Hüseyin Şiçmşek'in haberine göre, İktidarın ekonomi politikaları yüzünden Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybı, 84 milyonun yoksullaşmasına neden olurken halkın enerjiye ulaşmakta giderek daha çok zorlandığı, resmi verilere de yansıyor. İktidarın gizlemeye çalışmasına karşın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) resmi verileri, ülkede yaşanan enerji yoksulluğunun boyutunu ortaya koyuyor.CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, EPDK verilerine göre, 2021 yılında yapılan kesintilerin yaklaşık yüzde 73,9’unun fatura bedelinin zamanında ödenmemesinden kaynaklandığını dile getirdi. Akın, geçen yıl faturasını ödeyemediği için doğalgazı kesilen abone sayısının 1 milyon 197 bin 228 olduğunu kaydetti.CHP Genel Başkan Yardımcısı Akın, 2021 yılında faturasını ödeyemediği için doğalgazı kesilen abone sayısının 2020 yılına göre 356 bin 274 arttığını vurguladı. EPDK’nin resmi verilerine göre yalnızca bir yıl içerisinde faturasını ödeyemediği için doğalgazı kesilen abone sayısının yüzde 42,3 oranında arttığını kaydeden CHP’li Akın, sözlerini şöyle sürdürdü:“İktidar, 2020 yılında Karadeniz doğalgazıyla ilgili müjde vererek faturaların düşeceği vaadinde bulundu. Bu müjdeden bir yıl sonra faturasını ödeyemediği için doğalgaz kesintisi yapılan abone sayısı rekor oranda arttı. Toplam abone sayısının 17 milyon 885 bin 750 olduğu dikkate alındığında faturasını ödeyemediği için her 15 aboneden bir abonenin doğalgazı kesildiği ortaya çıkıyor. Başka bir deyişle iktidar gizlemek istese de her apartmanda, her sokakta bir komşumuzun doğalgazı kesildi. Isınma gibi temel bir ihtiyaç artık lükse döndü.”