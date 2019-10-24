Samanyolu Haber /Ekonomi / 1 milyon dolara park yeri! /24 Ekim 2019 11:04

1 milyon dolara park yeri!

Gelir adaletsizliğine karşı başlatılan protestoların devam ettiği Hong Kong'da bir otomobilin kullanabileceği büyüklükteki park yeri 1 milyon dolara satıldı.

SHABER3.COM

Gayrimenkul fiyatlarında dünyanın en pahalı ilk üç şehri arasında gösterilen Hong Kong'da park yerine 1 milyon Amerikan Doları ödendi.

7,7 milyon Hong Kong Doları'na (1 milyon dolar) satılan park yeri, muhtemelen "dünyanın en pahalı park yeri" unvanını aldı. 

Bloomberg'in haberine göre satışı yapan kişi geçen yıl bir ofis binasında alan alıp satarak dokuz ayda yaklaşık 900 milyon HK Doları kazanan ünlü iş adamı Cheung Shun-yee.

Otopark da aynı binada bulunuyor. “The Center” binası Hong Kong'un en uzun gökdelenlerinden biri ve aynı zamanda dünyadaki en pahalı ofis kulesi. 

Sadece bir tek park yeri karşılığında Manhattan'da tek yatak odalı bir daire satın alınabiliyor.

OFİS KATLARININ DEĞERİ İLE MUKAYESE EDİLDİĞİNDE UCUZ BİLE!

Centaline Commercial idari direktörü Stanley Poon, “The Center'da alan sahibi olanların birçoğu finans ya da diğer hızlı büyüyen işlerde. Sahip oldukları ofis katlarının değeriyle kıyaslandığında varlıklı işadamları için bu dikkate değer bir alım değil.” dedi.

Dudak uçuklatan fiyatlar Hong Kong'da ultra zenginler ve halk arasındaki farkı gözler önüne seriyor. 

Zengin ile yoksul arasındaki gelir eşitsizliğinin tetiklediği, aylardır süren sert protestolar kolay kolay sona erecek gibi görünmüyor.

BEŞ KİŞİDEN BİRİ FAKİRLİK SINIRININ ALTINDA

Hong Kong'un 2016'da 45 yılın zirvesine çıkan Gini katsayısı gelişmiş ekonomiler arasında da zirvedeydi. 

Tek otomobilin kullanabileceği bir park yeri için 1 milyon doların ödendiği şehirde beş kişiden biri fakirlik sınırının altında yaşıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 1 milyon dolara park yeri! Sonraki Haber >>

Köstebekten kurtulayım derken

Köstebekten kurtulayım derken

İşte 20 saniyede 'Hong Kong'

İşte 20 saniyede 'Hong Kong'

Göstericilerin arasına araba ile daldı

Göstericilerin arasına araba ile daldı

Yol işaretlerini yazmak ne kadar zor olabilir ki?

Yol işaretlerini yazmak ne kadar zor olabilir ki?

AP'de İtalyan vekil Türk çikolatasını yere atarak tepki gösterdi

AP'de İtalyan vekil Türk çikolatasını yere atarak tepki gösterdi

Almanya'da Türk ve Kürt gruplar arasında tekme tokat kavga

Almanya'da Türk ve Kürt gruplar arasında tekme tokat kavga

Eşi, Mustafa Yılmaz ile görüştü

Eşi, Mustafa Yılmaz ile görüştü

Sel mağduru vatandaşın isyanı...

Sel mağduru vatandaşın isyanı...

Suriye'den çekilen ABD askerlerine Kürtlerden taş ve çürük meyveli protesto

Suriye'den çekilen ABD askerlerine Kürtlerden taş ve çürük meyveli protesto

Kanaldan geçiş nefes kesti!

Kanaldan geçiş nefes kesti!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:49:21