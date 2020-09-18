Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde şüphe üzerine durdurulan arabada Amerikan Merkez Bankası (Fed) tarafından koleksiyonerler için sınırlı sayıda bastırılan banknotlardan olduğu tahmin edilen 1 milyon dolarlık banknot ve sertifikası ele geçirildi.







Çobanköy mevkiinde Jandarma ekiplerince yapılan uygulamada şüphe üzerine durdurulan araba içinde 1988 yılında Amerikan Rüyası’nın sembolü olarak basılan ve tadavülde ekonomik değeri bulunmayan 1 milyon ABD dolar ele geçirildi.





M.Ş., savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınan M.Ş. serbest bırakıldı.





1 milyon dolar banknot ve sertifakının gerçek olup olmadığının tespiti için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) gönderileceği bildirildi.