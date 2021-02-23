Samanyolu Haber /Gündem / Bedavaya getirdikleri aşıyı devlete milyonlarca dolara sattılar /23 Şubat 2021 18:23

Bedavaya getirdikleri aşıyı devlete milyonlarca dolara sattılar

Bakan Koca’nın aracısız alım yapılacağını duyurmasına rağmen TRT muhabirinin kazara ortaya çıkardığı Keymen İlaç skandalının ardından, Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddiaları gündeme damga vurdu. Kılıçdaroğlu, aynı şirketin Çin’den gelen 1 milyon doz ücretsiz aşıyı DMO’ya her bir dozu 12 dolardan fatura ettiğini söyledi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiği, Çin'den gelen 1 milyon doz yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısının ücretsiz olduğunu gösteren gümrük belgesi ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu "1 milyon doz aşı Devlet Malzeme Ofisi'ne her dozu 12 dolardan fatura edildi mi, edilmedi mi?" diye sormuştu. 

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TBMM’deki grup toplantısında Çin'den gelen 1 milyon doz ücretsiz aşının Keymen şirketi tarafından Devlet Malzeme Ofisi'ne her bir dozu 12 dolardan fatura edilip edilmediğini sordu. Kılıçdaroğlu, aşıların ücretsiz olduğuna dair bir beyanname olduğunu da belirterek, şunları söyledi:

"9 Şubat 2021 tarihine kadar, 10 milyon 162 bin 123 doz aşı getirildi, bunlar için Devlet Malzeme Ofisi Keymen firmasına 121 milyon 945 bin 476 dolar para ödedi." Buradaki soru şu, Aralık 2020 tarihinde Esenboğa Gümrüğünden geçiyor aşılar gümrükten geçen 1 milyon 342 bin 298 doz aşı gümrükten Keymen tarafından çekiliyor. Buradaki önemli nokta şu, gümrükteki beyana göre 1 milyon doz aşı için ücret alınmıyor. 1 milyon doz aşı ücretsiz, yani 12 milyon dolarlık aşı ücretsiz verilmiş. Sayın Bakan'a ve Erdoğan'a soruyorum, ücretsiz olarak ithal edilen 1 milyon doz aşı Devlet Malzeme Ofisi'ne her dozu 12 dolardan fatura edildi mi, edilmedi mi? Ücretsiz olduğu beyannamesinde var."

Aşının belgesinde "bedelsizdir" ifadesi 
Kılıçdaroğlu’nun sözünü ettiği beyanname ortaya çıktı. Esenboğa Gümrük Müdürlüğü’nün 30 Aralık 2020 tarihinde düzenlediği beyannamede “1000000 ADET(UNIT)” ifadesinin karşısında 12 milyon dolar yazıyor ve beyannamenin devamı “12.000.000,00 USD BEDELSİZDİR.ARACI” deniyor.


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