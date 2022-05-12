Samanyolu Haber /Dünya / 1 milyon ücretsiz kenevir fidanı dağıtılacak /12 Mayıs 2022 06:33

1 milyon ücretsiz kenevir fidanı dağıtılacak

Tayland'da esrarı suç olmaktan çıkarma girişimine öncülük eden Sağlık Bakanı Anutin Charnvirakul, üretimi ve bulundurulmasıyla ilgili yasal kısıtlamaların çoğu önümüzdeki ay kaldırıldığında hükümetin 1 milyon kenevir bitkisini ücretsiz dağıtacağını söyledi.

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Bakan, şubat ayında, esrarı kontrollü ilaçlar listesinden resmi olarak çıkaran bir tedbiri imzalamıştı. Doktor raporu ile düzenlenmiş esrar kullanımı 2018'de yasallaştırılmıştı ve o zamandan bu yana çeşitli kısıtlamalar kademeli olarak hafifletildi.

Taylandlı yetkililer, koronavirüs pandemisi sırasında büyük ölçüde gerilemiş olan yabancı turist sayısını büyük bir esrar endüstrisi ile yeniden yükseltmeyi hedefliyor.

Tedbir 9 Haziran'da yürürlüğe girdiğinde, çiçekleri ve tohumları da dahil olmak üzere kenevir bitkisinin tüm kısımlarına sahip olunması ve kullanılmasına izin verilecek. Bununla birlikte, ortaya çıkan ürünlerde, psikoaktif içerik olan tetrahidrokanabinol (THC) yüzde 0,2 seviyesinden daha yüksek olursa o mal yasa dışı sayılacak.

Anutin, tıbbi amaçlar için olduğu beyan edildiği ve yasal maksimumun üzerinde THC içeriğine sahip olmadığı sürece, bireylerin artık evde kenevir yetiştirmek için izin almaları gerekmeyeceğini açıkladı.

Taylandlı yetkililer, koşulların detaylarını henüz açıklamasa da haziran ayından itibaren 1 milyon kenevir bitkisinin dağıtılacağı ve insanların evlerinde istedikleri kadar bitki yetiştirebilecekleri belirtildi.

Büyük ölçekli işletmeler ise ilaçlar ve gıda katkı maddeleri için kullanacakları kenevir ürünlerini yapmak için ülkenin Gıda ve İlaç İdaresi'nden izin almak zorunda olacak.

Ticari ürünler için binlerce lisans başvurusu yapıldı

Bangkok Post gazetesinin bildirdiğine göre, Gıda ve İlaç İdaresi geçen ayın sonuna kadar kenevir ve kenevir ithal etmek, bulundurmak, büyütmek ve üretmek için yaklaşık 4 bin 700 lisans başvuru aldıklarını duyurdu.

Üretim için planlanan ürünler arasında kenevir tohumu yağı, diyet takviyeleri, içecekler, baharat sosu, jöle şeker ve hazır gıdalar bulunuyor.

Koalisyon hükümetinin önemli bir ortağı olan Anutin'in Bhumjai Thai Partisi, 2019 genel seçimlerinde ülkenin çiftçilerine yardım edeceğini söyleyerek esrar üretiminin yasallaştırılması için kampanya yürütmüştü.

Tayland, 2020'de, tıbbi amaçlar için esrar üretimini ve kullanımını suç olmaktan çıkaran ilk Asya ülkesi olmuştu.
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