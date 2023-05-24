1 milyon TL'lik montaj davası: 'Montajcıbaşından hesabını sormak...'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için hazırlanan ve mitinglerde izlettirilen videolarla ilgili 'montaj' itirafında bulunmuştu







Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 1 milyon TL'lik montaj davası açtığını duyurdu.





Çelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:





Genel Başkanımız ve 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı gereğince; Türk tarih ve kültürü ile özdeşleşmiş "Mertçe Mücadele" etik değerinden bihaber olan, Müfteriliği ise değer olarak benimseyip içselleştirmiş bulunan, Montajcıbaşından yani Erdoğan'dan; Montaj video sahtekârlıklarının hesabını sormak üzere davamızı açtık! Ancak bu kez Erdoğan’ın ederini gözetmedik! Kişiliğine biçilen değeri aşarak, 1 Milyon TL miktarlı olarak dava açma yoluna gittik: Şehitlerimizin çocuklarına eğitim bursu olarak dağıtılmak üzere....





NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerden önce düzenlediği tüm mitinglerde, CHP'nin "Haydi" reklam filmine montaj ile PKK elebaşı eklenen videosunu, katıldığı canlı yayında da sahiplendi. İzlettiği görüntülerin montaj olduğunu kabul eden Erdoğan'a yanıt, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a, "Montajcı sahtekâr" dedi.





Erdoğan, TRT'de katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Abdülkadir Selvi'nin, "Kim ne ile video çekmiş" sorusu üzerine Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Kandil'de video kaydının olduğunu ileri sürdü.





Montaj olduğu bilinen video hakkında Erdoğan, "Kılıçdaroğlu, Kandil'dekilerle video çekimleri var, bunları yayımladılar" dedi. Oluşan sessizliğin ardından Erdoğan, "Ama montaj ama şu ama bu" ifadelerini kullandı.





"Montajcı sahtekâr"

Kılıçdaroğlu ise Erdoğan'ın kendisine sarf ettiği görüntüleri alıntıladığı mesajında, "Montajcı sahtekâr. Ben iftiraya uğramaktan yoruldum, bu bana iftira atmaktan yorulmadı. Sen kimin temiz olduğunu, kimin kirli olduğunu herkese göster ya Rabbi. Amin!" dedi.