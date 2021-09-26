Samanyolu Haber /Gündem / '1 milyona yakın yurt kapasitesine sahibiz' demişti: Bakanlığın rakamları Erdoğan'ı yalanlıyor /26 Eylül 2021 10:06

'1 milyona yakın yurt kapasitesine sahibiz' demişti: Bakanlığın rakamları Erdoğan'ı yalanlıyor

Üniversite öğrencilerini hedef alan Erdoğan, '1 milyona yakın yurt kapasitesine sahip olan bir iktidarız' iddiasında bulunmuştu. Ancak Gençlik Spor Bakanlığı'nın rakamları Erdoğan'ı yalanlıyor.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün üniversite öğrencileriyle ilgili çok çirkin bir kampanya yürütülüyor. Yurt kapasitelerini en yüksek seviyeye tırmandıran bir iktidarız" demişti.

Üniversite öğrencilerini hedef alan Erdoğan, "Hiç ilgisi olmayan kişileri bankların üzerinde yatırarak böyle yalan yanlış kampanyalar yürütülüyor. Yalan söylüyorsunuz hayatınız yalan. Yurt kapasitelerini artıran, 1 milyona yakın yurt kapasitesine sahip olan bir iktidarız" diye konuşmuştu.

Erdoğan konuşmasında "1 milyona yakın yurt kapasitesine sahip olan bir iktidarız" dese de, Gençlik Spor Bakanlığı'nın 2020 Faaliyet raporundaki rakamlar Erdoğan'ı yalanlıyor.

Raporun 187. sayfasında Kuzey Kıbrıs dahil 698.289 yurt kapasitesi olduğu yazılı. Yani Erdoğan'ın söylediği ile arasında 300 binden fazla kapasite farkı var.
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