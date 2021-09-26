'1 milyona yakın yurt kapasitesine sahibiz' demişti: Bakanlığın rakamları Erdoğan'ı yalanlıyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün üniversite öğrencileriyle ilgili çok çirkin bir kampanya yürütülüyor. Yurt kapasitelerini en yüksek seviyeye tırmandıran bir iktidarız" demişti.





Üniversite öğrencilerini hedef alan Erdoğan, "Hiç ilgisi olmayan kişileri bankların üzerinde yatırarak böyle yalan yanlış kampanyalar yürütülüyor. Yalan söylüyorsunuz hayatınız yalan. Yurt kapasitelerini artıran, 1 milyona yakın yurt kapasitesine sahip olan bir iktidarız" diye konuşmuştu.



