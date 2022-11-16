Samanyolu Haber /Gündem / 1 milyondan fazla çocuk okula aç gidiyor /16 Kasım 2022 11:56

1 milyondan fazla çocuk okula aç gidiyor

Ekonomik kriz, çocukların beslenme çantalarını da boşalttı. Bir yılda, beslenme çantasına en çok konulan ürünlerden zeytin yüzde 71, peynir yüzde 153, süt yüzde 208 zamlandı. 1 milyondan fazla çocuk okula aç gitti.

SHABER3.COM

Ekonomik kriz, milyonlarca çocuğu açlığa mahkum etti. Türkiye’de 1 milyondan fazla çocuğun okula aç gittiği tahmin edilirken gıda maddelerine gelen fahiş zamlar karşısında alım gücü giderek eriyen aileler, çocuklarının beslenme ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma geldi.

BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, CHP Milletvekili Burhanettin Bulut’un, beslenme çantasına koyulan gıda maddelerinin fiyatlarında yaşanan değişime yönelik çalışması da dramatik tabloyu bir kez daha gözler önüne serildi.

Çalışmaya göre Kasım 2021-Kasım 2022 döneminde zeytinin kilosu 52 TL’den 89 TL’ye, peynirin ise 81 TL’den 205 TL’ye çıktı. 200 ml'lik süt ise 2,25 TL’den 6,95 TL’ye fırladı. Aynı dönemde, okul kantinlerinde satılan ürünlerin fiyatına da fahiş artış kaydedildi. Kantinde ortalama gözleme fiyatı 12 liradan 20 liraya, yarım ekmek tost ise 9 liradan 15 liraya çıktı. 500 ml'lik su ise yüzde 100’lük artışla ile 3 TL’ye ulaştı.

SOFRALARINA ÇÖKTÜLER

Ekonomik krizin çilesinin aileleriyle birlikte çocukların da çektiğini söyleyen CHP’li Burhanettin Bulut, şunları kaydetti:

“Bu ülkede beslenme çantası hazırlamak bile lüks oldu. Dar gelirli aileler, ilkokul çağındaki çocuklarını beslenme çantasına çeyrek ekmek arasına üç tane zeytin koyarak okula gönderiyor. Asgari ücretlinin sofrasına çöken iktidar, çocukların beslenme çantasının da yarısını çaldı. Aileler okulların hazırladığı günlük beslenme programına uyamıyor. Beslenme çantaları yetersiz, harçlıksız okula giden çocuklar açlıktan kırılıyor. Merkezi yönetim bütçesinden faize 565,6 milyar TL ayıran iktidar, çocuklara bir öğün ücretsiz yemeği çok görüyor. Okula giden bir çocuğun beslenme çantasını açsalar sefaleti, yoksulluğu görecekler.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 1 milyondan fazla çocuk okula aç gidiyor Sonraki Haber >>

Martı CEO’su ile Taksiciler Odası Başkanı arasındaki tehdit kavga büyüyor

Martı CEO’su ile Taksiciler Odası Başkanı arasındaki tehdit kavga büyüyor

Artemis 1 roketi fırlatıldı, NASA 50 yıl sonra Ay'a geri dönüyor

Artemis 1 roketi fırlatıldı, NASA 50 yıl sonra Ay'a geri dönüyor

Dünya Kupası'na beklenen seyirci gelmeyince Katar Pakistan'dan taraftar kiraladı

Dünya Kupası'na beklenen seyirci gelmeyince Katar Pakistan'dan taraftar kiraladı

Doğru bildiğimizde kararlı olmalıyız

Doğru bildiğimizde kararlı olmalıyız

Troller çıldırdı: Putin'in Erdoğan'ın bir valisi...

Troller çıldırdı: Putin'in Erdoğan'ın bir valisi...

CHP'li isim e-devlete girdi şoke oldu, Meğer AKP üyesiymiş!

CHP'li isim e-devlete girdi şoke oldu, Meğer AKP üyesiymiş!

Zelensky, Rus işgalinden kurtarılan Herson'u ziyaret etti

Zelensky, Rus işgalinden kurtarılan Herson'u ziyaret etti

İşte Taksim'deki korkunç patlama anı

İşte Taksim'deki korkunç patlama anı

İki gösteri uçağı havada çarpıştı

İki gösteri uçağı havada çarpıştı

[Harun Tokak] Bir Başkadır Sizin Yeriniz

[Harun Tokak] Bir Başkadır Sizin Yeriniz
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:53:09