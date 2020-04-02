1 milyonu geçti

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını dünyayı kasıp kavuruyor. Şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini, vak'a sayısı 1 milyonu aştı.





Dünya’da en fazla Koronavirüs vakasının görüldüğü ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) vak'a sayısı 235 bini, ölü sayısı 5 bin 620’yi aştı. En fazla vak'anın görüldüğü New York eyaletinde son 24 saatte 8 bin 655 kişiye daha Koronavirüs teşhisi konuldu.





İTALYA'DA 13 BİN 915 KİŞİ ÖLDÜ





Avrupa’da pandeminin merkez üssü olan İtalya’da vak'a sayısı 115 bini aştı ve hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 915 oldu. İtalya’da ülke çapında karantina 13 Nisan’a kadar uzatıldı.





Fransa’da ise 1 Nisan "salgında en fazla can kaybı verilen gün" olarak tarihe geçti. Ülkede Koronavirüs'ten ölenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 503’e yükseldi.





Türkiye’de ise vak'a sayısı 18 bin 135'e ulaşırken, can kaybı 356’ye çıktı.





Vak'a sayısının 80 bine yaklaştığı Almanya’da hayatını kaybedenlerin sayısı 1.089’a yükseldi.







İspanya’da şu ana kadar 10 bin 96 kişi öldü. Ülkedeki vak'a sayısı 110 bini aşmış durumda.







İSRAİL'DE BAKAN VE EŞİNEN TESTİ POZİTİF ÇIKTI





İsrail Sağlık Bakanı Jakov Litzman ve eşinin yeni tip Koronavirüs testleri pozitif çıktı. Çiftin kendilerini karantinaya alacakları açıklandı. İsrail’de şu ana kadar kaydedilen vaka sayısı 6 bin 92 olarak belirtildi.





Yeni Zelanda’da yeni tip Koronavirüs vakaları 24 saat içinde 89 arttı. Bir günde en fazla vak'a sayısını kaydeden Yeni Zelanda’da toplam 797 kişi Koronavirüs tedavisi görüyor.





Los Angeles Valisi Eric Garcetti, vatandaşlara evden çıktıklarında maske takmaları için çağrıda bulundu.

