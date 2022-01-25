İMAMOĞLU: İSTANBUL’U KAYBETME HAZIMSIZLIĞI ÖYLE BİR NOKTAYA GELDİ Kİ...









- 3 yıldır süren İstanbul’u kaybetme hazımsızlığı öyle bir noktaya geldi ki, 19 saat boyunca sahadan ve AKOM’dan karla mücadeleyi yönetirken, 1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu.





- Bu zamana kadar, devletimiz, ilçe belediyelerimizle koordineli çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Binlerce çalışanımızın emekleri ortadayken, 19 saatlik mesaide, 1 saatlik yemek molamın neden gündem yapılmaya çalışıldığı malumdur. Milletimiz bu hazımsızlığı iyi bilmektedir.

Kar yağışının İstanbul'da hayatı olumsuz etkilediği sırada, birçok AKP'li isim ve yandaş basın CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir balıkçıda çekilmiş fotoğrafı ile hedef alındı, fotoğrafın ne zaman çekildiğine dair detaylar tartışmaların ardından ortaya çıktı.Gün içerisinde tartışmalara neden olan iddiaya ilişkin restoranın işletme sorumlusunun iddiaları reddetmesi sonrası gazeteci Murat Ağırel, işletme sahibi ve İmamoğlu ile görüştüğünü dün saat 18 civarında İmamoğlu'nun restoranda olduğunu yazmıştı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün gece 'balıkçı restoranında yemek yediği' tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, ''19 saat boyunca sahadan ve AKOM’dan karla mücadeleyi yönetirken, 1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu'' diye yazdı.- Kar yağışı sadece İstanbul’u değil, tüm ülkeyi olumsuz etkiledi. Ankara-İstanbul karayolu kapandı. Yeni havalimanında ve bağlantı yollarında sıkıntılar hala sürüyor. Ama “vurun abalıya” misali malum medyada varsa yoksa İBB’den bahsediliyor.