1 Saray 3 milyon öğrenciye denk

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, koronavirüs salgını dolayısıyla okullarda temizlik ve hijyen malzemelerinin önemli olduğu bir dönemde 2021 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bütçesinde 54 bin 715 okulun mal ve hizmet alımı için ayrılan bütçenin 5’te birinin Cumhurbaşkanlığı’nın mal ve hizmet alımı bütçesine denk geldiğine dikkat çekti.





Cumhuriyet'teki habere göre Karabıyık şu bilgileri verdi: “MEB’in bütçesinden mal ve hizmet alımı için 11 milyar 656 milyon TL, Cumhurbaşkanlığı bütçesinden ise 2 milyar 307 milyon TL kaynak ayrılmıştır. Örgün eğitim kapsamında 54 bin 715 okul, 15 milyon 189 bin öğrenci, 942 bin 687 öğretmen bulunmaktadır. Cumhurbaşkanlığına ayrılan mal ve hizmet alım bütçesi MEB bütçesinden ayrılan kaynağın yaklaşık yüzde 20’sini oluşturmaktadır. Başka bir deyişle 3 milyonu aşkın öğrenci ve 10 bin 943 okul için ayrılan hizmet alımı bütçesinin tek başına Cumhurbaşkanlığı’na ayrılan hizmet alımı bütçesi denk gelmektedir.”