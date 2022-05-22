Samanyolu Haber /Ekonomi / 1 trilyon dolar piyasadan silindi /22 Mayıs 2022 18:24

1 trilyon dolar piyasadan silindi

Son dönemde kripto para piyasasında yaşanan değer kaybı sürüyor. 2 trilyon doları aşan bir piyasa büyüklüğüne kadar ulaşan kripto para havuzunda son yaşanan kayıplarla bu değerin 1 trilyon dolarının silindiği aktarıldı.

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Kripto para piyasasında dalgalı olarak seyreden fiyatlarda yaşann sert kayıp devam ediyor.

Bu kapsamda bir ara 2 trilyon doları aşan bir piyasa büyüklüğüne kadar ulaşan kripto para havuzunda son yaşanan kayıplarla bu değerin 1 trilyon dolarının silindiği aktarıldı.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre kripto piyasalardaki kayıplar sürerken, son 7 haftada Bitcoin'in fiyatı yüzde 40'a yakın, Ethereum'un fiyatı yüzde 45 geriledi. Nisan başında 2,1 trilyon doları aşan kripto para piyasasının toplam değeri 1,2 trilyon dolar seviyelerine gerilerken neredeyse 1 trilyon dolar piyasadan silinmiş oldu.

Yüksek enflasyon ortamında riskli varlıklardan kaçışın ivme kazanmasıyla kripto para piyasasında geçen yılın kasım ayında başlayan düşüş devam ederken, LUNA'da son yaşananlar nedeniyle güvenilirliğin sorgulandığı piyasada Bitcoin ve Ethereum üst üste 7'nci haftayı da kayıpla tamamladı.

Yapısı gereği ortaya çıktığı günden bu yana birçok kez sert iniş ve çıkışın yaşandığı kripto para piyasası, enflasyondaki artış ve bu paralelde oluşan yüksek faiz ortamı ile kasım ayından bu yana ağır darbe aldı.

Terra platformu tarafından bir dolara eşit olmak üzere tasarlanan kripto para UST'nin fiyatını dengelemek amacıyla çıkarılan stabil coin LUNA'da yaşananların ardından güvenin sorgulanması ise çöküşü hızlandırdı.

Gelinen noktada ilk 10'da gösterilen ve çok sayıda yatırımcısı bulunan LUNA'nın değerinin sıfırlanması ve Binance'den delist edilmesi, sabit coinlerdeki istikrarsızlığın piyasanın geneline sıçramasıyla sonuçlandı.

Bu gelişmelerle analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, nisan başında 2,1 trilyon doları aşan kripto para piyasasının toplam değeri 1,2 trilyon dolar seviyelerine geriledi. Bitcoin 558,6 milyar dolarla en yüksek piyasa değerine sahip kripto varlık olurken, ikinci sırada 237,6 milyar dolarla Ethereum geliyor.
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