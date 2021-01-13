Samanyolu Haber /Ekonomi / 1 trilyon dolarlık kayıp /13 Ocak 2021 12:27

1 trilyon dolarlık kayıp

Koronavirüs sebebiyle pek çok kişi 2020 yılını evde geçirirken, turist olarak ne yurtiçinde ne de yurtdışında bir yere gidebildi. Dünya Turizm Örgütü’nün (UNWTO) 2020 yılı verilerini göre, 1 milyar turist 2020'yi evinde geçirdi.

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Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, UNWTO'nun verilerinin dünya turizminin bir trilyon dolar kaybı olduğu anlamına geldiğini belirtti.

Yavuz, en büyük kaybın 185 milyar dolarla ABD’de olduğunu belirten Yavuz, bu ülkeyi 56.7 milyar dolar kayıpla İspanya’nın, 50.4 milyar dolarla Fransa’nın izlediğini söyledi.

Recep Yavuz dünyada bir milyar kişinin tatile çıkmak istediğini iddia ederken, Türkiye'nin de dünya turizm sektöründeki yerinin yeniden şekilleneceğini belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin bu yıl 31 milyon turist, 23.3 milyar dolarlık da turizm gelirini aşmayı hedeflediğini söyledi. Ersoy, “Açıkçası V çıkış bekliyoruz, vaka sayıları hızlı şekilde aşağıya iniyor. Mart ayında vaka sayısında 2 bin, nisanda binli rakamlara aşılamanın da etkisiyle ineriz diye hedefliyoruz. Nisan ayı itibarıyla sezonun açılacağını düşünüyoruz” diye konuştu.
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