Japonya da kesenin ağzını açtı

SAMANYOLUHABER- Japonya Başbakanı Shinzo Abe, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının sebep olduğu krizde yaraları sarmak için hazırladıkları 988 milyar dolarlık teşvik paketinin onaylandığını duyurdu.





Pakette şirketlere kısa dönem çalışma ödeneği, vergi ödemelerini tehir etme, sıfır faizli kredi desteğinin yanısıra gelir kaybına uğrayan vatandaşlara nakdi yardımlar yer alıyor.





Asya devinin milli gelirinin (GSYH) yaklaşık yüzde 20'sine tekabül eden pakete göre Koronavirüs'ten etkilenen tüketici ve küçük işletmelere yönelik 6 trilyon yen nakit desteği verilecek.





Ayrıca işletmeler için 26 trilyon yenlik vergi ve sosyal hizmet maliyeti ertelemesine gidilecek.





Ayrıca Başbakan Abe, Tokyo, Osaka, Hyogo ve Fukuoka için Salı günü resmi bir şekilde Olağanüstü Hal ilan etmeyi planladığını bildirdi.





İŞ GÜCÜ KAYIPLARI VE İFLASLARA KARŞI KULLANILACAK





Paketin ilk kademesi, Bloomberg tarafından görülen bir belgeye göre, iş gücü kayıpları ve iflasları engellemeyi hedefliyor. Virüs kontrol altına alındıktan sonra gelecek ikinci kısım ise ekonominin V şeklinde toparlanmasını desteklemeye çalışacak.





Söz konusu belgeye göre Japonya, virüs sebebiyle işini kaybetmiş düşük gelirli tüketicilere 300 bin yen dağıtmayı planlıyor. Çocuklu hane halkı da ayrıca yardım alacak.





Kaynağın önemli bir bölümü de hükümetin sağlık harcamaları için kullanılacak.





HANGİ ÜLKE, NE KADAR YARDIM YAPACAK?





Daha önce Amerika Birleşik Devletleri 1 trilyon dolar, Almanya 700 milyar euro, Fransa 300 milyar euro, İspanya 100 milyar euro, İtalya 33 milyar euro, Kanada 85 milyar dolar ve İngiltere 300 milyar sterlin tutarında destek paketi açıklamıştı.





Türkiye 15 milyar dolarlık paket açıklasa da doğrudan vatandaşa ya da şirketlere dönük yardım tutarı 4-5 milyar TL'yi geçmiyor.





BEDAVA KOLONYA DIŞINDA YARDIM YOK!





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükûmeti 2 milyon kişiye 1.000'er TL seyyanen yardım ile 65 yaş ve üzerindekilere bedava kolonya dağıtımı dışında 500 bin liralık konut kredisinde peşinat oranın yüzde 20'den yüzde 10'a indirmişti.





Esnaf, turizmci ve sanayici elektrik, doğalgaz ve su faturalarının 6 ay ertelenmesini talep etse de Hazine Bakanı Berat Albayrak faturaların ertelenmeyeceğini belirtti.





Hükümet geçen hafta kamu bankalarında açılan hesap numaralarına para yatırılması için Milli Birlik Kampanyası başlattı.

