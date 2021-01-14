Samanyolu Haber /Ekonomi / 1 yıl içinde 41,2 milyar dolar! /14 Ocak 2021 13:20

1 yıl içinde 41,2 milyar dolar!

Döviz kurunun yükselmesi ile zor durumda kalan şirketler bir yıl içinde 41,2 milyar dolar döviz borcu ödeyecek.

Zaman Almanya'nın son nüshasının basımı

Merkez Bankası (TCMB) 2020 yılı kasım dönemine ait özel sektörün yurtdışından sağladığı kredi borcuna dair verileri yayımladı.

Geçen yılın kasım ayında özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 18,4 milyar dolar azalarak 160,9 milyar dolara, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) 136 milyon dolar gerileyerek 8,6 milyar dolara indi.

BİR YIL İÇİNDE 41,2 MİLYAR DOLAR ANA PARA ÖDEMESİ

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 160,9 milyar dolarlık uzun vadeli kredi borcunun yüzde 62,6'sını dolar, yüzde 33,4'ünü euro, yüzde 2,1'ini Türk Lirası ve yüzde 1,9'unu ise diğer yabancı para birimleri teşkil etti. 

Özel sektörün bir yıl içinde gerçekleştirilecek anapara geri ödemelerinin toplam tutarı ise 41,2 milyar dolar.

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