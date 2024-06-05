Samanyolu Haber /Gündem / 1 yıl önce cezaevinden çıkmıştı: Yandaş Fatih Tezcan'a bu sefer 2 yıl 8 ay hapis cezası /05 Haziran 2024 16:25

1 yıl önce cezaevinden çıkmıştı: Yandaş Fatih Tezcan'a bu sefer 2 yıl 8 ay hapis cezası

Eski milletvekili Aytun Çıray'a hakaret ve tehdit suçlamasıyla yargılanan Fatih Tezcan toplam 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Sosyal medya hesabından eski milletvekili Aytun Çıray'ı hedef alan Fatih Tezcan'ın yargılandığı davada karar verildi. 

Gazete Duvar'da yer alan habere göre İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Aytun Çıray''ın açtığı davada Fatih Tezcan'a 'kamu görevlisine hakaret suçu'ndan 2 yıl 4 ay hapis cezası, 'tehdit' suçundan ise 4 ay hapis cezası verdi. Mahkeme cezada indirim ve erteleme uygulamadı. 

Geçmişte 'Atatürk’e hakaret' suçundan da 2 yıl 2 ay hapis cezası alan Fatih Tezcan, 1 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olmuştu.
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