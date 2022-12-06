10.3 milyonluk vurgun için Varank ve ailesine suç duyurusu

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Muğla, İstanbul ve Ankara’da aldığı ihalelerle gündeme gelen Varank ailesi hakkında suç duyurusunda bulundu. HKP MYK üyesi Adnan Okur, “İhale oyunlarıyla vurulan vurgunun toplam miktarı en az 10 milyar 312 milyon TL” dedi.







Emlak Konut’un Muğla Bodrum’daki deniz manzaralı yaklaşık 180 bin metrekare büyüklüğündeki arazinin ihalesi, Emlak Konut’un İstanbul Tuzla’daki deniz manzaralı 50 bin metrekarelik arazinin ihalesi ve Emlak Konut’un başkentteki eski Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) otobüs garajı arazisi üzerine inşa edilen Merkez Ankara projesi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın kuzeni Sedat Varank’a verilmişti.





BAKAN VARANK: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMAYAN NAMERTTİR



Söz konusu ihalelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Varank, “17 yıldır şahsıma en ufak bir olumsuzluk isnat edemeyenler 2. derece akrabalarımın ticari işleri üzerinden itibar suikastı yapmaya çalışıyor. Böyle bir işte en ufak usulsüzlük, yolsuzluk veya benim herhangi bir dahlim varsa ispat etmeyen, suç duyurusunda bulunmayan namerttir!” ifadelerini kullanmıştı.





BAKANLAR VE VARANK AİLESİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSU



Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları söz konusu ihalelerin araştırılması için harekete geçti.





HKP avukatları; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Sedat Varank, Gülhan Düzgün Varank, Fatih Erdoğan, Emlak Konut Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticileri, Kamu İhale Kurumu Başkanı Hamdi Güleç ve üyeleri hakkında Ankara, İstanbul ve Bodrum Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulundu.