TR7/24'te yer alan habere göre Yargıtay’ın bozma kararı sonrası yeniden görülen 15 Temmuz’a yönelik TRT/Digitürk darbe girişimi davasının ikinci duruşmasında 10 askeri öğrenci hakkında tahliye kararı verildi. 38 öğrencinin yargılandığı davandan şu ana kadar 13 öğrenci tahliye edildi.
Askeri Öğrenci Komitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Bugün görülen TRT/Digitürk davasında 10 arkadaşımız daha tahliye edildi, bu davadan 24 arkadaşımızsa hala tutuklu. Öğrencilerin hepsi eşittir, hepsi masumdur! Adaletin varacağı yer belli, geç olmadan tüm arkadaşlarımızı serbest bırakın!” ifadesi kullanıldı.
İlk duruşmada üç askeri öğrenci tahliye edilmişti. Bugün gerçekleştirilen ikinci duruşmada ise 10 askeri öğrencinin tahliyesine karar verildi. Şu anda cezaevinde 24 öğrenci askeri öğrenci bulunuyor.
Akşam saatlerinde haklarında tahliye kararı verilen öğrenciler Silivri cezaevinden çıktı.