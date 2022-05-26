Samanyolu Haber /Gündem / 10 bin doktor istifa etti, bakanlık emekli hekimleri göreve çağırdı! /26 Mayıs 2022 11:30

10 bin doktor istifa etti, bakanlık emekli hekimleri göreve çağırdı!

Doktorların istifa etmesinin nedeninin düşük maaşlar ve çalışma koşullarının giderek kötüleşmesi olduğunu belirten Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, pandemideki istifa yasağının sonlanmasının ardından yaklaşık 10 bin doktorun iş bıraktığını söyledi.

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Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, pandemideki istifa yasağının sonlanmasının ardından yaklaşık 10 bin doktorun iş bıraktığını söyledi. Sağlık Bakanlığı 65-72 yaş arasındaki emekli doktorlar için ilan yayınladı.

Cumhuriyet’ten Dilan Ayırkan’ın haberine göre, İş yükü, uzun nöbetler ve düşük maaş nedeniyle kamudan istifa eden doktorların sayısı her geçen gün artıyor. Bazı hastanelerde doktorsuz kalan bölümler kapanmaya, hastalar randevu alamamaya başladı.

 
”10 BİN DOKTOR İSTİFA ETTİ”

Sağlık Bakanlığı 65-72 yaş arası emekli doktorlar için yeniden görev için ilan açtı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, pandemideki istifa yasağının sonlanmasının ardından yaklaşık 10 bin doktorun kamudan istifa ettiğini söyledi. Ökten, doktorların istifa etmesinin nedeninin düşük maaşlar ve çalışma koşullarının giderek kötüleşmesi olduğunu söyledi. Ökten, “Bir doktor arkadaşımız neredeyse günde 100 hastaya bakıyor. Çalışma koşullarının getirdiği tükenmişlik sendromu kamudan kaçışı hızlandırıyor. Doktor göçü arttıkça kalanların iş yükü artıyor. Bu da kaçışı daha da hızlandıracak” dedi.

Ökten, Sağlık Bakanlığı’nın doktor açığını gidermek için asistan kadrolarını artırması ve emekli doktorların göreve çağrılmasıyla ilgili de “Asistan doktor kadrolarını artırdılar ama örneğin beyin cerrahisi kadroları yarı yarıya boş kaldı, çünkü doktorlar göç ediyor. Sağlık hizmetlerinin niteliği düşüyor. Emekli doktoları göreve çağırmak da bakanlığın ayıbı. Emekli doktor arkadaşlarımız da geçinemedikleri için mecburen başvuru yapıyorlar” diye konuştu.
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