Samanyolu Haber /Gündem / 10 bin dolar tartışmasında Soylu, Şentop'a kimin ismini verdi? /17 Haziran 2021 11:54

10 bin dolar tartışmasında Soylu, Şentop'a kimin ismini verdi?

Sedat Peker'in bir siyasetçiye 10 bin dolar verdiğinin ortaya çıkmasının ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. Soylu’nun Sedat Peker’den 10 bin dolar alan siyasetçinin ismini Şentop’a ilettiği öğrenildi.

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Meclis Başkanı Şentop, makamında İçişleri Bakanı Soylu’yu kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Sözcü gazetesinde yer alan habere göre İçişleri Bakanı Soylu, TRT ekranlarında organize suç örgütü lideri Sedat Peker’den ayda 10 bin dolar alan bir siyasetçi olduğunu söylemiş, bu sözler siyaset dünyasında bomba etkisi yaratmıştı. Muhalefetin ısrarlı soruları sonrası Soylu, bu bilgiyi savcıya verebileceğini dile getirmişti.

ŞENTOP SOYLU’YA MEKTUP YAZMIŞTI

Bunun üzerine TBMM Başkanı Şentop iddiaların odağındaki bu siyasetçinin kim olduğunu Soylu’ya gönderdiği bir mektupla sormuş, yanıt alıp almadığı konusunda bir açıklama yapmamıştı.

Görüşme bu yaşananlardan sonra gerçekleşti ve İçişleri Bakanı Soylu’nun görüşmede bu ismi TBMM Başkanı Şentop’a söylediği belirtildi.

Geçtiğimiz günlerde 10 bin dolar alan siyasetçinin AKP MKYK üyesi Metin Külünk olduğu basına yansımıştı.
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