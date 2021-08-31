Samanyolu Haber /Dünya / "10 bin ila 40 bin arasında Afgan..." /31 Ağustos 2021 23:42

"10 bin ila 40 bin arasında Afgan..."

Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinin ardından Afganistan'da başlayan tahliye sürecini değerlendiren Almanya Başbakanı Angela Merkel, tahliye edilme hakkına sahip 10 bin ila 40 bin arasında yerel personel bulunduğunun tahmin edildiğini söyledi.

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Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Almanya’nın başkenti Berlin’de bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki lider kamera karşısına geçti.

Avusturyalı mevkidaşı Kurz ile Berlin'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Merkel, Almanya'nın Afganistan'daki kalkınma örgütleri için çalışan ve tehlikede olduklarını düşündükleri takdirde Almanya'ya tahliye edilme hakkına sahip 10 bin ila 40 bin arasında yerel personel bulunduğunun tahmin edildiğini söyledi.

Almanya Silahlı Kuvvetleri ve Alman güvenlik güçleri ile birlikte çalışan Afganların çoğunun Afganistan dışına çıkarıldığını belirten Merkel, Afganistan'ın kalkınmasına yönelik yardımlar devam ettiği için birçok personelin ülkede kalmaya devam ettiğini ifade etti.

Merkel ayrıca, "Şu anda odak noktamız yerel personel. Yerel personel sayısı muhtemelen 10 bin ila 40 bin arasında, bunlardan kaçının ülkeyi terk etmek istediğini ve kaçının istemediğini görmemiz gerek. Kimse evinden ayrılma kararını hafife almıyor" dedi.

Almanya, Afganistan’dan tahliyeleri sonlandırdı

Almanya, 26 Ağustos’ta Afganistan’dan tahliye operasyonlarını tamamladığını bildirmişti. Almanya’nın tahliye işlemleri, Alman ordusuna ait 3 A400M tipi askeri nakliye uçağının Özbekistan’ın başkenti Taşkent’e doğru havalanması ile sona ermiş, operasyonlarda bugüne kadar 5 bin 200’den fazla kişi Afganistan’dan tahliye edilmişti.

Alman ordusunun tarihindeki en büyük tahliye operasyonu
Merkel geçtiğimiz hafta Federal Meclis’te yaptığı konuşmada, 11 gün süren operasyonun Alman ordusunun tarihindeki en büyük tahliye operasyonu olduğunu belirtmişti.
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