10 bin kişiyi daha işten çıkaracak

Automobilwoche dergisinin şirket kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Daimler AG’nin CEO’su Ola Kaellenius, yeni bir ‘maliyet tasarruf programı’ planlıyor.





Buna göre 2025 yılına kadar 10 bin kişi daha işten çıkarılabilir.







Der Spiegel dersinin haberine göre, otomobil üreticisi bilgi teknoloji hizmetlerini dışarıdan temin etmeyi ve araştırma ile geliştirme birimindeki pozisyonları azaltmayı hedefliyor.





1,4 MİLYAR EUROLUK KÜÇÜLME PAKETİ





Şirket kasım ayında iş gücünü 2022’ye kadar 10 bin kişi ve personel harcamalarını 1,4 milyar euro (10,7 milyar TL) azaltma planını açıklamıştı.





Mercedes markasının sahibi Daimler, 2019 sonu itibarıyla 299 bin civarında kişiyi istihdam ediyordu.





Daimler'in yanı sıra diğer bir Alman otomotiv devi Volkswagen AG’nin ticari araç üretiminin bir kısmını Polonya’ya taşıyacağını ve Almanya’daki ana üretim tesisinden 5 bin civarında çalışanı çıkaracağı belirtiliyor