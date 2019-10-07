10 bin kişiyi işten çıkaracak

Financial Times'ın haberine göre HSBC Holdings Plc., maliyet azaltmak için 10 bin kişinin işine son verecek.





FT'nin konu hakkında bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberinde söz konusu maliyet azaltma planının HSBC'nin 238 binlik iş gücünde ciddi bir azalmayla sonuçlanabileceği belirtildi.





"AVRUPA'DA ATIL İSTİHDAM VAR" İDDİASI





Kaynaklardan birinin aktardığı bilgiye göre banka, Asya'nın çeşitli kısımlarında çift haneli getiri elde ederken Avrupa'da niçin bu kadar fazla istihdam sağladığını sorguluyor.





HSBC sözcüsü konuya ilişkin yorum yapmayı kabul etmedi.





Aralarında Deutsche Bank AG, Societe Generale SA ve Barclays Plc'nin de bulunduğu Avrupalı büyük bankalar, düşük faizler ve yavaşlayan ekonominin beklentileri üzerinde baskı oluşturmasıyla binlerce kişiyi işten çıkarıyor.







