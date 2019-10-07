Samanyolu Haber /Ekonomi / 10 bin kişiyi işten çıkaracak /07 Ekim 2019 10:33

10 bin kişiyi işten çıkaracak

HSBC maliyet azaltmak için 10 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor.

SHABER3.COM

Financial Times'ın haberine göre HSBC Holdings Plc., maliyet azaltmak için 10 bin kişinin işine son verecek.

FT'nin konu hakkında bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberinde söz konusu maliyet azaltma planının HSBC'nin 238 binlik iş gücünde ciddi bir azalmayla sonuçlanabileceği belirtildi.

"AVRUPA'DA ATIL İSTİHDAM VAR" İDDİASI

Kaynaklardan birinin aktardığı bilgiye göre banka, Asya'nın çeşitli kısımlarında çift haneli getiri elde ederken Avrupa'da niçin bu kadar fazla istihdam sağladığını sorguluyor.

HSBC sözcüsü konuya ilişkin yorum yapmayı kabul etmedi.

Aralarında Deutsche Bank AG, Societe Generale SA ve Barclays Plc'nin de bulunduğu Avrupalı büyük bankalar, düşük faizler ve yavaşlayan ekonominin beklentileri üzerinde baskı oluşturmasıyla binlerce kişiyi işten çıkarıyor.


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