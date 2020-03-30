Samanyolu Haber /Gündem / 10 bin sınırı da geçildi /30 Mart 2020 19:20

10 bin sınırı da geçildi

Dünyada şu ana kadar 35 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Koronavirüs salgını Türkiye'de de yayılıyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vak'a sayısı 30 Mart itibarıyla 10 bini aştı.

SHABER3.COM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle son 24 saatte 37 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1.610 kişiye teşhis konulduğunu açıkladı.

Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 168'e, vak'a sayısı 10 bin 827'ye yükseldi.

Türkiye'de ilk vak'anın tespit edildiği 11 Mart'tan bu yana toplam vak'a ve hayatını kaybeden kişi sayıları şöyle:

11 Mart: 1 vak'a
13 Mart: 5 vak'a
14 Mart: 6 vak'a
15 Mart: 18 vak'a
16 Mart: 47 vak'a
17 Mart: 98 vak'a, 1 can kaybı
18 Mart: 191 vak'a, 2 can kaybı
19 Mart: 359 vak'a, 4 can kaybı
20 Mart: 670 vak'a, 9 can kaybı
21 Mart: 947 vak'a, 21 can kaybı
22 Mart: 1236 vak'a, 30 can kaybı
23 Mart: 1529 vak'a, 37 can kaybı
24 Mart: 1872 vak'a, 44 can kaybı
25 Mart: 2 bin 433 vak'a, 59 can kaybı
26 Mart: 3 bin 629 vak'a; 75 can kaybı
27 Mart: 5 bin 698 vak'a; 92 can kaybı
28 Mart: 7 bin 402 vak'a; 108 can kaybı
29 Mart: 9 bin 217 vak'a; 131 can kaybı
30 Mart: 10 bin 827 vak'a; 168 ölü

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde ölümcül Koronavirüs salgınına dair yer alan son tablo:

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 10 bin sınırı da geçildi Sonraki Haber >>

Salgının ortasında işsiz kaldılar

Salgının ortasında işsiz kaldılar

'Evde kal diyorsunuz ama evde zeytin yok'

'Evde kal diyorsunuz ama evde zeytin yok'

#AhmetiSeviyorum

#AhmetiSeviyorum

Virüs hesapları

Virüs hesapları

“Evde nasıl kalayım?” diyen TIR şoförü gözaltına alındı!

“Evde nasıl kalayım?” diyen TIR şoförü gözaltına alındı!

Köroğlu ailesi adalet bekliyor

Köroğlu ailesi adalet bekliyor

Hindistan'da corona manzarası

Hindistan'da corona manzarası

Son an da kurtuluş

Son an da kurtuluş

Kadın çalışan kahraman oldu

Kadın çalışan kahraman oldu

Milyonlarca insan için müjde olsun!

Milyonlarca insan için müjde olsun!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:09:35