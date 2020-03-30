10 bin sınırı da geçildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) sebebiyle son 24 saatte 37 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1.610 kişiye teşhis konulduğunu açıkladı.
Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 168'e, vak'a sayısı 10 bin 827'ye yükseldi.
Türkiye'de ilk vak'anın tespit edildiği 11 Mart'tan bu yana toplam vak'a ve hayatını kaybeden kişi sayıları şöyle:
11 Mart: 1 vak'a
13 Mart: 5 vak'a
14 Mart: 6 vak'a
15 Mart: 18 vak'a
16 Mart: 47 vak'a
17 Mart: 98 vak'a, 1 can kaybı
18 Mart: 191 vak'a, 2 can kaybı
19 Mart: 359 vak'a, 4 can kaybı
20 Mart: 670 vak'a, 9 can kaybı
21 Mart: 947 vak'a, 21 can kaybı
22 Mart: 1236 vak'a, 30 can kaybı
23 Mart: 1529 vak'a, 37 can kaybı
24 Mart: 1872 vak'a, 44 can kaybı
25 Mart: 2 bin 433 vak'a, 59 can kaybı
26 Mart: 3 bin 629 vak'a; 75 can kaybı
27 Mart: 5 bin 698 vak'a; 92 can kaybı
28 Mart: 7 bin 402 vak'a; 108 can kaybı
29 Mart: 9 bin 217 vak'a; 131 can kaybı
30 Mart: 10 bin 827 vak'a; 168 ölü
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde ölümcül Koronavirüs salgınına dair yer alan son tablo: