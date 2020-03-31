Samanyolu Haber /Gündem / 10 bin vak'a ne anlama geliyor? /31 Mart 2020 09:38

10 bin vak'a ne anlama geliyor?

Yeni tip koronavirüs salgını Çin dışında yayılmaya devam ederken Türkiye'de tespit edilen Covid-19 vaka sayısı 10 bin 827'ye, can kaybı ise 168'e yükseldi. Peki 10 bin vaka sayısına hangi ülke kaç günde ulaştı?

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Salgından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya, İspanya ve Fransa'da karantina önlemlerine rağmen Covid-19 vakalarında inişli çıkışlı bir seyir söz konusu. Vaka sayısında 10 bin sınırını geçme hızı ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor.

İlk günlerde vaka sayısının az olduğu ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri'nde de son günlerde test sayısının artırılmasıyla birlikte vaka sayısı da katlanmış oldu.

Euronews'te yer alan habere göre Türkiye'de sağlık bakanlığı ve tüm dünyadaki vakaları anlık güncelleyen ABD merkezli Johns Hopkins Üniversitesi'nin veri tabanına göre ABD, İran, Güney Kore, Almanya, İspanya, İtalya ve Fransa gibi salgının en etkili olduğu ülkelerde ilk 10 gün içerisinde vaka sayısının en fazla arttığı ülke Türkiye.

Türkiye yine 10 bin vaka sayısına en hızlı ulaşan ülke oldu. İtalya'da Covid-19 vakaları yaklaşık 40 gün sonra 10 bine ulaşırken Türkiye'de bu sayı 20 günde yakalandı.

En fazla ölümün yaşandığı İtalya'da ilk 20 günde ülkede sadece 3 vaka görülürken, bu sayının bir anda artışa geçtiği dikkat çekiyor.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'nde ise ilk vakanın tespit edilmesinden yaklaşık 2 ay sonra 10 bin vaka sınırı aşılıyor.

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