10 buçuk yıl hapsi istenen Kaftancıoğlu'na zorla getirme kararı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun’un evinin CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş tarafından fotoğraflanmasıyla ilgili sosyal medya hesabından “Yine gidecektir” şeklinde paylaşım yaptığı gerekçesiyle “suç işlemeye tahrik” ve “suçu ve suçluyu övme” iddialarıyla hakkında 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılan Canan Kaftancıoğlu hakkında zorla getirme kararı verildi.







Anadolu 13’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Canan Kaftancıoğlu katılmazken, avukatı Lahika Karaduman yer aldı. Duruşmada Fahrettin Altun’un avukatı Abdulmelik Yavaşçı da hazır bulundu.





Abdulmelik Yavaşçı şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, “Anadolu 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde Suat Özçağdaş hakkında ‘Özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçundan dava açılmış olup derdesttir. Dava dosyamızın bu dosyayla birleştirilmesini talep ediyoruz. Sanığın dosya içerisindeki beyanlar ve delillere göre suç işlediği sabittir, cezalandırılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.





Kaftancıoğlu’nun avukatı Karaduman ise “Müvekkilimi gelecek celse hazır edeceğiz, müvekkilim görevi sebebiyle mazeretlidir” dedi.





ZORLA GETİRİLECEK





Ara kararını açıklayan mahkeme, tensip zaptında duruşmaya gelmemesi halinde hakkında zorla getirme emri düzenleneceği ihtar edilmesine rağmen duruşmaya katılmayan Canan Kaftancıoğlu hakkında zorla getirme emri düzenlenmesine karar verdi.





Anadolu Anadolu 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dosyanın örneğinin istenmesine ve dosyaların birleştirilmesi hususunda mahkemeye sorulmasına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.