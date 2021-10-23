Samanyolu Haber /Gündem / 10 büyükelçi 'istenmeyen adam' ilan edilecek /23 Ekim 2021 17:31

10 büyükelçi 'istenmeyen adam' ilan edilecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Kavala bildirisi yayımlayan 10 büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmeleri için Dışişleri Bakanlığı'na talimat verdiğini açıkladı. Kavala bildirisine imza atan 10 büyükelçisi ise ABD, Fransa, Almanya, Hollanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Kanada ve Yeni Zelanda büyükelçileriydi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de yaptığı açılışlar esnasında konuştu. 4 yıldır tutuklu bulunan Osman Kavala'nın serbest bırakılması için açıklama yapan 10 büyükelçi için sert ifadeler kullanarak istenmeyen adam ilan edilmeleri talimatını verdiğini ifade etti.

"YATIYORLAR, KALKIYORLAR KAVALA"

Erdoğan "Yatıyorlar kalkıyorlar Kavala da Kavala… Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi… 10 tane büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı'na geliyor. Bu ne terbiyesizliktir ya… Siz burayı ne zannediyorsunuz ya? Burası Türkiye… Türkiye… Burası öyle zannettiğiniz gibi bir kabile devleti değil. Burada talimat verme gibi bir yola giremezsiniz" ifadelerini kullandı. 

Büyükelçilerin Türkiye'yi terkedeceklerine vurgu yapan Erdoğan "Gerekli talimatı ben Dışişleri Bakanıma verdim. Bu 10 tane büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz dedim. Bunlar Türkiye'yi tanıyacak, anlayacak, bilecekler. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler" dedi. 


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