10 dakikada 1.5 Litre kola içen gemnç hayatını kaybetti

Herhangi bir hastalığı olmadığı düşünülen 22 yaşındaki genç, dört saat boyunca devam eden akut üst karın ağrıları ve şişlikleri şikayeti ile Pekin Chaoyang Hastanesi'nin acil servisine gitti. Muayenede, kalp atış hızı dakikada 130 olarak ölçüldü. Ayrıca düşük kan basıncı ve dakikada sadece 32 kez nefes alma gibi sorunları bulunuyordu.





Bir CT taraması, portal damarında gaz birikmesi, ciddi gastrointestinal sorunları gösteren "huysuz bir radyolojik işaret" ve bağırsak duvarında gaz kistleri olduğunu gösterdi. Ayrıca taramada, mide-bağırsak yolu, safra kesesi, pankreas ve dalaktan karaciğere kan taşıyan portal damarındaki gaz birikmesi nedeniyle karaciğerinin yeterli kan ve oksijen almadığını görüldü.





Sorgulama üzerine genç adam, altı saat önce, yani semptomlarının başlamasından kısa bir süre önce sıcak hava nedeniyle 1,5 litrelik kola şişesinin tamamını tükettiğini söyledi. Ekip, adamın bağırsaklarındaki baskıyı hafifletmeye ve iltihaplanmasını tedavi etmeye, ona sıvı vermeye çalıştı. Ne yazık ki, bu çabalar onu kurtarmaya yetmedi. Karaciğerde oksijen eksikliği, daha da kötüleşen ciddi karaciğer hasarına neden oldu.





Ekip, raporlarında "Portal ven pnömatozisi, ölüm işareti olarak da bilinen nadir bir klinik belirtidir ve karın enfeksiyonu ve bağırsak hipertansiyonu olan hastalarda yaygın olarak görülebilir" yazdı. Rapor şu şekilde devam etti: "Bu durumda kısa sürede çok miktarda kola içmek önce bağırsak yolunda gaz birikmesine neden oldu. Daha sonra bağırsak basıncı aniden yükseldi; bu da yüksek basınçla sonuçlandı ve daha sonra portal vende gaz birikmesine neden oldu. Sonunda, hasta bu durumdan dolayı hayatını kaybetti."





Portal damarında gaz birikmesi bu tür sorunlara ve ölüme neden olabilse de, biyokimyacı Profesör Nathan Davies, muhtemelen altta yatan başka bir neden olduğuna inanıyor.



