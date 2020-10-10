10 Ekim Katliamı anmasına polis müdahalesi: Aileler kol kola zincir oluşturarak anma gerçekleştirdi

IŞİD’in Ankara Tren Garı’nda gerçekleştirdiği bombalı saldırılarda hayatını kaybedenler katliamın 5’nci yılında anıldı.







Patlamanın yaşandığı Gar önüne gitmelerine izin vermedi. Aileler ile birlikte anmaya gelen gençlere polis müdahale etti. Çıkan arbade sırasında polis memurlarından birisinin bir gence kafa atması dikkat çekti. Polis 11 kişiyi gözaltına alırken, bu sırada bazı gençleri yerde sürükleyerek götürdü.







İlerleyen dakikalarda katliamda hayatını kaybedenlerin aileleri metro çıkışında kol kola girerek zincir oluşturdu. “10 Ekim’i unutma, unutturma” sloganı atıldı. Polis ailelere “Dağılın” anonsu yaptı, ancak polis ile yapılan görüşmeler sonucu ailelerin burada anma yapmasına izin verildi.







10 Ekim’e hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının olduğu pankartı açan aileler, 1 dakikalık saygı duruşunun ardından ölenlerin isimlerini tek tek okudu. Daha sonra pankartın üzerine karanfiller atıldı.







Bazı CHP ve HDP milletvekilleri de ailelere destek olmak için anmaya katıldı













