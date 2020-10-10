10 Ekim Katliamı anmasına polis müdahalesi: Aileler kol kola zincir oluşturarak anma gerçekleştirdi

IŞİD’in Ankara Tren Garı’nda gerçekleştirdiği bombalı saldırılarda hayatını kaybedenler katliamın 5’nci yılında anıldı.
Patlamanın yaşandığı Gar önüne gitmelerine izin vermedi. Aileler ile birlikte anmaya gelen gençlere polis müdahale etti. Çıkan arbade sırasında polis memurlarından birisinin bir gence kafa atması dikkat çekti. Polis 11 kişiyi gözaltına alırken, bu sırada bazı gençleri yerde sürükleyerek götürdü.
İlerleyen dakikalarda katliamda hayatını kaybedenlerin aileleri metro çıkışında kol kola girerek zincir oluşturdu. “10 Ekim’i unutma, unutturma” sloganı atıldı. Polis ailelere “Dağılın” anonsu yaptı, ancak polis ile yapılan görüşmeler sonucu ailelerin burada anma yapmasına izin verildi.
10 Ekim’e hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının olduğu pankartı açan aileler, 1 dakikalık saygı duruşunun ardından ölenlerin isimlerini tek tek okudu. Daha sonra pankartın üzerine karanfiller atıldı.
Bazı CHP ve HDP milletvekilleri de ailelere destek olmak için anmaya katıldı
KILIÇDAROĞLU, KARANFİL BIRAKTI
CHP lideri Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet patlamanın yaşandığı Ankara Garı'nda, bu sabah 103 kişinin anısına karanfil bırakıp, saygı duruşunda bulundu. Kılıçdaroğlu’na, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve Ankara milletvekilleri Murat Emir, Ali Haydar Hakverdi, Gamze Taşcıer eşlik etti.
DEVA PARTİSİ'NDEN ANMA MESAJI
Deva Partisi, Ankara Tren Garı katliamında yaşamını yitirenler için anma mesajı yayınladı. Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, denildi. "Beş yıl önce bugün Ankara’yı kana bulayan vahşi saldırganlığa karşı sevgiyi ve kardeşliği savunmaya devam edeceğiz. 10 Ekim’de hepimizi yasa boğan saldırıyı lanetliyoruz. Hayatını kaybeden 103 vatandaşımızı saygıyla ve rahmetle anıyoruz"
NE OLMUŞTU?
10 Ekim 2015 tarihinde Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi için Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce insan, Ankara Tren Garı önünde toplandı.
Miting öncesi kalabalığın arasına sızan iki IŞİD'li, üzerilerindeki bombaları infilak ettirdi. Olayda 103 kişi yaşamını yitirirken, resmi kayıtlara göre 391 kişi de yaralanmıştı.
Katliamın üzerinden tam beş yıl geçti. Saldırıya ilişkin 20'si tutuklu 36 kişi'nin yargılandığı 2016'da başlayan ilk dava 2018'de sonuçlandı. Mahkeme heyeti 9 sanığa “Anayasal düzeni ihlal” ve “kasten öldürme” suçlarından toplam 101’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.