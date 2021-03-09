10 Ekim Katliamı davasında şüpheli gelişmeler

10 Ekim Ankara Katliamı davasında firari sanıklar yönünden tefrik edilen dosyanın duruşmaları sürerken, mahkeme heyeti tümüyle değişti. Katliamın ardından 5 yıl boyunca dosyaya bakan heyetin değişmesine tepki gösteren avukatlar, dosyayı bilmeyen bir heyetin yargılama süreceğini zorlaştıracağını belirtiyor. “Ankara Katliamı dosyasını böyle kapatırız diye düşünüyorlarsa bu ciddi bir sorun” diyen Avukat İlke Işık, tüm emek ve demokrasi güçlerine davaya sahip çıkma çağrısında bulundu.







Evrensel'in haberine göre 10 Ekim 2015 tarihinde Ankara’da düzenlenen Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi’nde 103 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı bombalı saldırıya ilişkin yargılama sürüyor. 7 Kasım 2016’da başlayan dava, iki yıl sonra 9 sanık hakkında 101’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilerek sona ermişti. Ardından firari sanıklar yönünden ayrılan dosyanın dava süreci 2018 yılında başladı ve örgüt yöneticiliğinden cezalandırılan Erman Ekici hakkında “insanlığa karşı suç”tan hazırlanan iddianame ile birleştirildi. Firari sanıklar ve insanlığa karşı suç yönünden hala devam eden davada, ne firari sanıklar ne yakalandı ne de onların yakalanmamasında sorumluluğu olan kamu görevlilerinin yargılanmasına ilişkin talepler kabul edildi.





Sanık sandalyelerinin iki yıldır boş kaldığı davanın başında beri hakimi olan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selfet Giray ise geçtiğimiz Kasım ayında Yargıtay'a atandı. Giray’ın atanmasının yanı sıra savcı ve diğer üyeler de değişti. Türkiye’nin en büyük katliamının 5 yıldır süren yargılama sürecinde böyle bir değişikliğin yargılamayı zorlaştıracağına dikkat çeken Avukat İlke Işık, “Bu sanıklar sadece Türkiye değil, bütün dünya için tehlikeliler. Yakalanmadıkları sürece kimse güvende olmayacak. Hem Ankara Katliamı faili olmaları hem de birçok katliamla ilişkili olmaları nedeniyle yakalanması gereken kişiler. Yaklaşık 5 yıldır süren yargılama nedeniyle en azından dosyayı bilen bir mahkeme heyeti vardı ama bu duruşmada tamamen değişmiş heyetle karşı karşıya olacağız. Yüzlerce kalsörün bilgisine sahibi olmaları mümkün değil” dedi.





Başka mahkemelerde de heyetlerin değiştiğine dikkat çeken Işık, bu kadar kapsamlı dosyalarda heyet değişikliğinin ciddi bir sorun olduğunu söyledi. Bu nedenle endişeli olduklarını dile getiren Işık, “16 sanık bulunamıyor, tutuklular hakkında karar verildi Ankara Katliamı dosyasını böyle kapatırız diye düşünüyorlarsa bu ciddi bir sorun. Çünkü ülkenin en büyük katliamından bahsediyoruz. Bu dosyada yakınını kaybeden ve yaralananlar başta olmak üzere katliamdan doğrudan etkilenen 697 katılan var. Ayrıca 10 Ekim dosyası kararı Yargıtay’da. 10 Ekim Katliamı ülkenin yakın tarihinde aydınlatılması gereken çok kritik bir saldırıdır” dedi.





Dava boyunca ısrarla dile getirdikleri talepler nedeniyle emniyetin üç sanığın Suriye'de kamplarda olduğu istihbaratını paylaştığına dikkat çeken Işık, “Mustafa Delibaşlar, İlhami Balı ve Cebrail Kaya’nın Suriye’deki kamplardan getirilmesi için çok detaylı taleplerimiz oldu ama yerine getirilmedi. Her gün IŞİD'lilerin yakalandığına dair operasyon haberlerini okuyoruz. Bu konuda bir irade varsa firari sanıkların getirilmesi için bir şey yapılmalı. O nedenle bu bu duruşmada tüm sanıkların yargılanmasını ve adaletin yerine getirilmesi talep edeceğiz. Davanın peşini bırakmayacağımızı göstermek için kamuoyu takibi önemli, tüm emek ve demokrasi güçlerini duruşmayı takip etmeye çağırıyoruz” diye konuştu.