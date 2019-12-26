Son iddia: 10 gemi dolusu altın varmış!

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kanal İstanbul'da geri adım atmayacağız." sözlerini emir kabul eden havuz medyası, halkı Kanal İstanbul'a ikna edebilmek için akıl sınırlarını aştı.





A Haber'de Mehmet Ali Önel'in hazırlayıp sunduğ "Deşifre" programında konuşan Doç. Dr. Kağan Kurtoğlu "Kanal İstanbul'un altında Tapınakçılardan (Tapınak Şövalyeleri) kalan 10 gemi dolusu altın var. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda şöyle ya da böyle bir bilgiye sahip." dedi.





KAYIP GEMİLER BÜYÜKÇEKMECE KÖRFEZİ'NDEYMİŞ!





“Sayın Cumhurbaşkanına en çok yüklenilmesinin sebebinin Kanal İstanbul projesi olduğunu düşünüyorum." diyen Kurtoğlu, "Çünkü, Vatikan kaynaklarından öğrendiğim şudur ki, kayıp 10 geminin Büyükçekmece Körfezi’ne geldiği ve bu gemilerde tapınakçıların hazinesi var. Fransa’dan kaçırdıkları hazineler var, iddia bu.” ifadelerini kullandı.

