10 gün içinde bitecek!

SAMANYOLUHABER- Türkiye İş Bankası’nın yüzde 28,1'i Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) ait. Söz konusu hisselerini Hazine’ye devri için başlatılan çalışma hızlandırıldı.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında İş Bankası için harekete geçeceklerini söyledi.





EN GEÇ 10 GÜN İÇİNDE KANUN TEKLİFİ HAZIRLANACAK





İki aydır İstanbul'da Huber Köşkü'nde ikamet eden Erdoğan video-konferansla katıldığı toplantıda baroların seçim düzenlemesinin de biran önce bitirilmesini istedi. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de katıldı.





Edinilen bilgiye göre toplantıda Erdoğan, İş Bankası'nın Hazine'ye nasıl devredileceğine dair hazırlıkları yürütün komisyonun raporu müzakere edildi.





Komisyon; anayasa, uluslararası hukuk, medeni hukuk ve siyasi partiler mevzuatı üzerinde dört kollu bir çalışma yürüttü. Erdoğan gerekli kanun değişiklilerin en geç 10 gün içinde tamamlanması talimatını verdi.





ERDOĞAN: FAZLA GECİKTİRMEYİN





AKP Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Nuretttin Canikli’nin konu ile ilgili sunum yaptığı toplantıda bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve parti genel merkezinde toplantılar yapılmasına karar verildi.





“Mevzuat belli, CHP’nin bankayı nasıl yönettiği belli. Fazla geciktirmeyin." talimatını veren Erdoğan, "Titizlikle çalışın ve bu konuyu vatandaşa doğru anlatın. CHP’nin bu konuda yanlış anlaşılmalara yol açmasına izin vermeyin. Atatürk zamanında tek parti vardı ve parti devlet idi. Atatürk bütün milletin atası ve sahip olduğu mülk de milletin mülkü. Onların şimdi artık partiler arasında bir parti olan CHP’de olması adil değil hem de haklı değil.” ifadesini kullandı.







TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ 600 MİLYAR TL'YE YAKIN





AKP, Demokrat Parti’nin 1953 yılında çıkardığı ve Atatürk’ün vasiyetine rağmen tüm mirasını Hazine’ye devreden kanunu emsal gösterecek.





İş Bankası'nda CHP'ye ait hisseler 1953 ve 1981 yıllarında Hazine'ye devredilmişti. 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin akabinde Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararla hisseler CHP'ye iade edilmişti.





12 Eylül 1980 askeri darbesinin akabinde bütün partilerin mal varlığına el konulmuş, İş Bankası da CHP'den alınmıştı. 1990'lı yıllarda Hazine ile CHP'nin ortak yönetiminde kalan İş Bankası 1997'den beri CHP'nin kontrolünde.





İş Bankası'nın aktif büyüklüğü 468,1 milyar TL. Bankanın iştirakleri arasında Şişecam, Paşabahçe, Soda Sanayi ve Trakya Cam gibi sanayi devleri var.





Anadolu Sigorta, Anadolu Emeklilik, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, Yatırım Finansman Menkul Değerler, Milli Reasürans AŞ gibi finans ve sigortacılık sektörlerinin önde gelen şirketleri de İş Bankası'na ait.



