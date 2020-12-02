Samanyolu Haber /Gündem / 10 gün sonra ses verdi: Doğruları savunmaya kararlıyım /02 Aralık 2020 10:40

10 gün sonra ses verdi: Doğruları savunmaya kararlıyım

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi iken, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tutukluluğunu eleştirdiği için tartışmalara neden olan ardından üyeliğinden istifa eden Bülent Arınç, yeni bir açıklama yayımladı.

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Arınç, "Her zaman olduğu gibi hukuka bağlı dürüst ilkeli cesur bir siyasetçi olarak doğruları savunmaya kararlıyım" diyerek söylediklerinin arkasında olduğunu yineledi. 

Habertürk ekranlarında yaptığı açıklamanın ardından Bülent Arınç, Tayyip Erdoğan'ın tepkisi sonrası istifasını sunmuştu. Bülent Arınç, yeni bir açıklama yaparak kendisine destek verenlere teşekkür etti. 

Bülent Arınç, "Habertürk Tv'de yaptığım konuşma sebebiyle yüzlerce dostumdan samimi duygularını ifade eden desteklerini ve dualarını bildiren mesajlar aldım. Bazılarıyla telefonda görüşüm. Ben onurlandıran bu mesajlardan dolayı hepinize teşekkür ederim. Bana verilen bu destek sözlerimin vicdanlarda karşılık bulduğunu göstermektedir. Her zaman olduğu gibi hukuka bağlı dürüst ilkeli cesur bir siyasetçi olarak doğruları savunmaya kararlıyım" dedi.
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