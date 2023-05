10 ilde sağanak! Hayat kâbusa döndü

Sözcü'de yer alan habere göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sağanak uyarısının ardından İzmir’de, öğleden sonra yağmur etkili oldu.



Bazı noktalarda rögarlar taştı. Çiğli ilçesinde bazı sokak ve caddeler suyla kaplandı, sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Köyiçi Mahallesi’nde ev ve iş yerini su basarken, çok sayıda araç, caddelerde biriken suya gömüldü.



Yağmura hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı. Bölge halkı, su basan ev ve iş yerlerinde, kendi imkanlarıyla suları tahliye etti. Belediye ekipleri, yağışın ardından teyakkuza geçti. Her yağmur sonrası aynı manzarayla karşılaştıklarını belirten kişiler, altyapı sorunlarının çözülmesini istedi.



“MAĞDUR OLUYORUZ”



Mahallede yaşayan Sakine Özyurt (55), “Evlerimize ve iş yerlerimize sular girdi. Rögarlar yetersiz. Doluyor. Taştan sular hep evlerimize, dükkanlarımıza giriyor. Her sene böyle mağdur oluyoruz. Lütfen buna bir çare bulunsun” dedi.



Esnaf Erdem Balyacı (42) ise “Rögarlar taştı. Sel suyu etkili oldu. Evlere ve iş yerlerine sular girdi. Felaket yaşadık” derken; Nurullah Altun (45) da “Her sene aynı. Rögarlar hep tıkanıyor. Önceden bir çalışma yaptılar ama yine çare bulamadılar. Dükkanımızı ev su basıyor. Sürekli tadilat yapıyoruz bıktık. Buna bir çare bulmaları lazım. Biz kendi imkanlarımızla onarıyoruz” diye konuştu. Esnaf Özgür Kaplan (45) ise “Yine dükkanımıza su bastı. Rögarlar taştı. Zarar büyük” dedi.



ANKARA’DA DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU



Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı sürücüler araçlarıyla yolda kaldı. Anadolu Bulvarı üzerindeki sokakta hafif ticari araçta mahsur kalan 2 kişi, belediye ekipleri tarafından iş makinesi ile kurtarıldı.



Yağış sonrası Demetevler Mahallesi’ndeki Şehit Cem Ersever Caddesi’nde de yolda çökme meydana geldi. Cadde trafiğe kapatılarak, onarım çalışması başlatıldı.



“DAHA ÖNCE DE OLMUŞTU”



Mahalle halkından Mahmut Polat, “Daha önce de bu yolda çökmeler olmuştu, hatta bir keresinde içerisine araba bile düşmüştü. Büyük bir yağmur yağdığında böyle oluyor. Alt yapısı iyi değil. Ben yurt dışında yaşıyorum ama buraya gelip böyle gördüğüm zaman üzülüyorum” dedi.



Çökmenin eski altyapı sorunlarından kaynaklandığını belirten Mehmet Dinçer de, “Burası her yağmur yağdığında bu şekilde yol çöküyor. Vatandaşa, belediyeye herkese zarar” diye konuştu.



ESKİŞEHİR’DE ÇAY RENK DEĞİŞTİRDİ



Kentte son günlerde aralıklarla etkili olan sağanak sonrası kentin simgesi Porsuk Çayı’nın rengi değişti. Çayın renginin değiştiğini gören vatandaşlar, cep telefonlarının kameraları ile o anları kayıt altına aldı.



Rengi değişen çayda turistik amaçlı Esbot ve gondollarla yapılan turlar ise değişik görüntüler ortaya çıkardı.



Kahverengine dönüşen çay ve üzerindeki yer alan rengarenk yaya köprüleri ise dronla görüntülendi.



KARS’TA HORTUM OLUŞTU



Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak öğle saatlerinde yerini şiddetli rüzgara bıraktı.



Merkeze bağlı Ölçülü köyünde rüzgar hortuma dönüştü. Kısa süre içinde köyde etkili olan hortum nedeniyle 3 ev, 2 ahır ve cami lojmanının çatı ve duvarlarında hasar oluştu.



Jandarma ve AFAD ekiplerinin sevk edildiği köyde, hasar tespit çalışması yapılıyor.



DENİZLİ’DE EVLERİ SU BASTI



Denizli’de öğleden sonra başlayan ve bazı mahallelerde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerinin bodrumlarını su bastı.



Sağanak nedeniyle kent merkezindeki Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda su taşkınları oldu. Bu güzergahta ilerleyen belediye otobüslerinin geçişlerine bir süre izin verilmedi.



Bazı caddelerde trafik akışı aksadı, uzun araç kuyrukları oluştu. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, birikintilerin oluştuğu noktalarda suyu tahliye etti.



KAYSERİ’DE SAĞANAK ALARMI



Kayseri’de sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde akşama doğru sağanak etkisini gösterdi.



Sağanak nedeniyle bazı noktalarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağışa hazırlıksız yakalanan yayalar zor anlar yaşadı. Sağanak, aralıklarla devam ediyor.



ARDAHAN’DA HEM DOLU HEM SAĞANAK



Ardahan’da etkili olan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte gün boyunca etkili olan sağanak, akşama saatlerinde dolu ile birlikte şiddetini artırdı.



Sağanak nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Yağışlar özellikle Ardahan-Artvin ve Göle ilçesi arasında etkisini sürdürüyor.



KÜTAHYA’DA 2 SAATLİK YAĞIŞ KABUSA DÖNÜŞTÜ



İl merkezinde yaklaşık 2 saat süren dolu ve sağanak, bazı binaların bodrumlarında su baskınlarına yol açtı.



Su birikintileri, şehir içi ve şehirler arası kara yollarında trafikte aksamalarına neden oldu. Su birikintilerinden geçmeye çalışan bazı araçlar, arızalanarak yolda kaldı.



Kütahya-Afyonkarahisar Çevre Yolu’nda, sel nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanırken, trafik ekipleri de kontrollü şekilde ulaşımın sağlanması için çalışma yürütüyor.



Kütahya Belediyesi ekipleri ise su birikintisi olan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor. Gediz ve Şaphane ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle oluşan sel, tarım alanlarında zarara neden oldu.



BİLECİK DE SAĞANAKTAN NASİBİNİ ALDI



Kent merkezinde etkili olan yağış nedeniyle Bahçelievler ile Hürriyet mahalleleri arasındaki alt geçidi su bastı. Baskın nedeniyle yol trafiğe kapandı. Burada mahsur kalan 3 araç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Belediye ekiplerince alt geçidin temizlenmesinin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.



Kentin bazı bölgelerinde yollarda su birikmesi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Su basan bazı işyerlerini vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizledi.



Ekipler, yağış nedeniyle meydana gelen olumsuzlukları gidermek için cadde ve sokaklarda çalışmaları sürdürüyor.



AFYONKARAHİSAR’DA EKİPLER HAREKETE GEÇTİ



Sağanak nedeniyle Afyonkarahisar-Uşak kara yolu Boyalı Kavşağı alt geçidini su bastı.



Emniyet, jandarma, AFAD ve belediye ekipleri, suda mahsur kalan iki araçta bulunanları tahliye etti.



Buradan sadece ağır tonajlı ve yüksek araçların geçişine izin verilirken, Afyonkarahisar-Uşak ve Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipler, iş makineleriyle alt geçitteki suyu tahliye ediyor.