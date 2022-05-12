10 ilin valisi görevden alındı

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararla Şanlıurfa, Bolu, Van, Diyarbakır, Bartın, Kayseri, Uşak, Karaman, Isparta ve Kırşehir valilerinin il valiliği görevinden alındığı görüldü.
Görev yeri değiştirilen valiler ise şöyle:
Edirne Valisi Ekrem Canalp, Batman Valiliğine
Mersin Valisi Ali İhsan Su, Diyarbakır Valiliğine
Malatya Valisi Aydın Baruş, Isparta Valiliğine
Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Valiliğine
Batman Valisi Hulusi Şahin, Malatya Valiliğine
Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Valiliğine
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Valiliğine
Sivas Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa Valiliğine
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Şırnak Valiliğine
Tokat Valisi Osman Balcı ise Van Valiliğine atandı.