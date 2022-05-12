Samanyolu Haber /Gündem / 10 ilin valisi görevden alındı /12 Mayıs 2022 01:08

10 ilin valisi görevden alındı

Resmi Gazete yayımlanan yeni kararla birlikte 9 vali mevcut görevlerinden alınarak vali mülkiye başmüfettişi olarak görevlendirildi. Kırşehir Valisi İbrahim Akın ise Teftiş Kurulu Başkanı olarak atandı.

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Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararla Şanlıurfa, Bolu, Van, Diyarbakır, Bartın, Kayseri, Uşak, Karaman, Isparta ve Kırşehir valilerinin il valiliği görevinden alındığı görüldü.

Görev yeri değiştirilen valiler ise şöyle:

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Batman Valiliğine

Mersin Valisi Ali İhsan Su, Diyarbakır Valiliğine

Malatya Valisi Aydın Baruş, Isparta Valiliğine

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Valiliğine

Batman Valisi Hulusi Şahin, Malatya Valiliğine

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Mersin Valiliğine

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Valiliğine

Sivas Valisi Salih Ayhan, Şanlıurfa Valiliğine

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Şırnak Valiliğine

Tokat Valisi Osman Balcı ise Van Valiliğine atandı.
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