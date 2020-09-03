10 kez yakalanıp serbest bırakıldı

Adana'da yakalanıp tutuklanan IŞİD'in Türkiye emiri Mahmut Özden'in 2015 yılından bu yana Adana Emniyet Müdürlüğü tarafından farklı gerekçelerle 10 kez gözaltına alındığı, en son IŞİD adına Suriyeli fırın işletmecilerinden haraç almaktan 2019’un temmuz ayında gözaltına alındığı ve tutuklandığı belirtildi.





Özden'in 2019 yılı aralık aylarında ikinci mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldıği ortaya çıktı.





Mahmut Özden cezaevinden çıktıktan sonra da 15 Nisan 2020 akşam saatlerinde Yeşilbağlar Mahallesi'nde H.K. isimli şahıs iki bacağından vurdurduğu iddia edildi.





Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri hastaneye kaldırılan yaralının ifadesini alınca H.K.’yi Mücahit K.’nin vurduğunu, azmettirenin ise IŞİD'in Türkiye Emiri Mahmut Özden olduğunu tespit etti.





"ADAM TUTARAK H.K.YI VURDURDU"





Ayrıca H.K.’nin ifadesinde kızını bir süre önce Mahmut Özden’in bir akrabasıyla evlendirdiğini, ancak bunların IŞİD adına faaliyet yürüttüğünü öğrenince kızını onların elinden alıp evine geri getirdiğini, bu nedenle Özden’nin adam tutarak kendisini vurdurduğunu söylediği öğrenildi.





Polis bunun üzerine Mücahit K. ve Mahmut Özden’i gözaltına aldı. Zanlılar suçlamaları kabul etmedi, ancak sevk edildikleri adliyede ikisi de tutuklandı. Mahmut Özden ve yaralamayı gerçekleştiren zanlı ikinci mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.





Polisin takibinde olan Mahmut Özden cezaevinden çıkınca da terör örgütü IŞİD adına faaliyet yürütmeye devam etti.





13 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI





Yapılan çalışmalarda cezaevindeyken bile örgüt ile bağını koparmayıp sevk ve idareyi yapmaya devam ettiği öğrenildi.





Mahmut Özden’in (önde, ortada) terör örgütü üyesi olmak suçlamasından dolayı iki ayrı doysadan 13 yıl hapis cezası aldığı, cezaların Yargıtay’da ve istinafta olduğu belirlendi.





Terör örgütü IŞİD'in Ayasofya Camii ile bazı dernek, kuruluş ve kişilere yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu yönünde elde edilen istihbari bilgiler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı.





Örgüt üyesi olduğu iddia edilen Hüseyin Sağır, AK-47 marka uzun namlulu silah ve 5 şarjör ile İstanbul'da kaldığı otelde yakalandı.





31 AĞUSTOS'TA TUTUKLANDI





Çıkarıldığı mahkemece 18 Ağustos'ta tutuklanan Hüseyin Sağır'a eylem talimatı verdiği belirtilen IŞİD'in Türkiye emiri Mahmut Özden, Adana'da Emniyet güçlerince 20 Ağustos’ta gözaltına alındı.





Zanlının evinde iki bilgisayar ele geçirildi. Bu bilgisayarlarda ise Irak ve Suriye’den talimat aldığı ünlü siyasetçileri kaçırma planları olduğu öne sürüldü. Zanlı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 11 gün boyunca ifadesi alındıktan sonra 31 Ağustos’ta sevk edildiği adliyede tutuklandı.