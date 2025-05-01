10 kişi tahliye edilmişti: Yenidoğan Çetesi davasında yeni gelişme





TAHLİYELERE İTİRAZ EDİLDİ

İstanbul’da bebek acil hastalarını önceden anlaşmalı oldukları özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerine sevk ederek ölümle sonuçlanan vakalara neden oldukları ve bu yolla haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla yargılanan 29’u tutuklu 58 sanığın davasında dün önemli bir gelişme yaşandı.Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından adliyenin konferans salonunda görülen duruşmada, sanık avukatlarının savunmaları dinlendikten sonra ara karar açıklandı. Mahkeme heyeti, aralarında sekreter, hemşire, sağlık memuru, hastane yöneticisi ve belediye görevlilerinin de bulunduğu 10 tutuklu sanığın tahliyesine karar verdi.Tahliye edilen sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve düzenli imza atma şartıyla adli kontrol uygulanmasına hükmedildi. Diğer 19 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verildi. Mahkeme, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı 30 Haziran’a erteledi.Tahliye kararlarının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz mekanizmasını devreye soktu. Başsavcılık, 10 tutuklu sanığın serbest bırakılmasına itiraz ederek, bu kararların yeniden değerlendirilmesini talep etti.